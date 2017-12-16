Tesadüfün böylesi!

Oyuncu Hande Erçel, meslektaşı Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşanmış, çiftin ilişkisi bilinmeyen bir nedenle bitmişti.

Ayrılığın ardından Hande Erçel, eski aşkı Daymaz'ın yakın arkadaşı Mehmet Dinçerler ile sevgili oldu.

Ancak bu ilişki de mutlu sonla bitmedi.

Güzel oyuncunun adı son olarak popçu Murat Dalkılıç ile anılmaya başladı.

İkilinin yaklaşık 10 gündür birlikte olduğu öğrenildi.

Hande-Murat aşkında en çok dikkat çeken detay ise, ünlü popçunun da Ekin Mert Daymaz ile yakın arkadaş olması...