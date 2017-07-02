Teşekkür belgesi aldı diploma alamadı!

Kıbrıs Gazetesi'nden Ceren Özbil'in haberine göre Girne Anafartalar Lisesi'nde sınıf birincisi bir öğrenciyi üzen, devlet okullarındaki para düzeninin ilginç bir üzüntüsü yaşandı. Mezuniyet için okuldan 100 TL ödeyerek, yeni cüppe ve kep satın almayan Aysun Gökkaya'ya diploması verilmedi.

12. sınıfı birincilikle tamamlayıp, Teşekkür Belgesi alan Aysun Gökkaya mezuniyet törenine aynı okuldan geçen yıl mezun olan ablasının cübbesiyle gitti.

Ancak cübbeler arasında ciddi bir fark olmamasına rağmen, okul yönetimi bu cübbeyi kabul etmedi ve diplomalar verilirken Aysun Gökkaya'nın ismini anons etmedi.

KIBRI S Gazetesi'ne konuşan Aysın Gökkaya, böyle bir uygulamanın kabul edilemez olduğunu söyledi ve okul yönetimini 100 TL'yi alamadığı için kendisine diplomayı vermemekle suçladı.

Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova ise henüz konuyla ilgili kendisine ulaşan bir şikayet olmadığını ancak konuyu araştıracağını ifade etti.

“Eğitim yuvasına yakışmadı”

Gökkaya, bu uygulamanın bir eğitim yuvasına yakışmadığını söyledi ve “amacı eğitim vermek olan bir kurum böyle yapmaz” dedi

Daha önceden de cüppe ve kep konusunda kendisine herhangi bir uyarı yapılmadığını dile getiren Gökkaya şu şekilde konuştu:

"Mezuniyet törenine gittim. Diploma alacak öğrencilerin adını okuyan öğretmen gözümün içine baka baka benim adımı okumadı. Sebep olarak ise cüppe ve kep satın almamam gösterildi. Ablamın cübbesi ile şu andaki cübbe arasında neredeyse fark yok. Bu kabul edilir bir uygulama değildir. Amaç eğitimse tavır bu olmamalıdır."

“Bunu hak etmedim”

Konuyu okul müdürüne ilettiğinde müdürün önce “haberim yok”, ardından da “istediğin yere git başvur” dediğini belirten Gökkaya, konuyu Milli Eğitim Bakanlığı'na da taşıyacaklarını söyledi.

Gökkaya, “bana yapılan bu haksızlığın peşini bırakmayacağız” dedi.