Tesla'nın Elektrikli Otomobili Amerika Kıtası Rekorunu Kırdı

ABD'de yayın yapan "The Drive" dergisinde yer alan habere göre, dergi editörlerinden Alex Roy, araç sahibi Daniel Rozelle ile birlikte Los Angeles'tan New York'a 50 saat 16 dakika ve 32 saniyede ulaşmayı başardı.



Los Angeles'ın hemen dışında, Pasifik Okyanusu kıyısındaki Redondo Sahili'nden 28 Aralık'ta yola çıkan ekip, 30 Aralık'ta Atlantik Okyanusu kıyısındaki New York şehrine vardı.



Ekibin Amerika kıtasını bir uçtan diğerine kat eden yolculuğu, elektrikli bir araçla yapılmış en hızlı yolculuk oldu.



Önceki rekor yine Alex Roy önderliğindeki bir ekip tarafından, şirketin bir başka elektrikli otomobil modeli Model S ile kırılmıştı.