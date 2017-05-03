Thaad füze savunma sistemi Çin'i kızdırdı

Çin, ABD ve Güney Kore’den Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) konuşlandırmaktan vazgeçmelerini istedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında Pekin yönetiminin, THAAD’ın Güney Kore’de mevzilendirilmesine karşı çıktığını ve bu konuda tutumunun net olduğunu söyledi.



Gıng, Kore Yarımadası sorununun çözümü ve Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılmasının diyalog ve müzakere yoluyla yapılması gerektiğini vurguladı.



Öte yandan Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Amerikan B-1B Lancer bombardıman uçaklarının tatbikata katılmasına tepki gösterdi. Bakanlık, ABD, Güney Kore ve Japonya tarafından düzenlenen tatbikat sırasında bu uçakların yarımadada uçmasının bölgeyi nükleer savaşın eşiğine getirdiğini ileri sürdü.