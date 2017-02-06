The American Nursery School’da Karne Günü



GAÜ Okullar Grubu, The American Nursery School (Anaokulu) öğrencileri; ilk karnelerini almanın sevincini yaşadılar. Eylül ayından bu yana, okula alışma sürecini atlatan çocuklar, aktif katılımlarının sağlandığı ilgi çekici ve eğlenceli etkinlikler sayesinde, birçok yeni bilgi ve beceri ile donatıldılar.

İngilizce eğitim veren kurumda, üçüncü dil olarak verilen Fransızca derslerinde de, çocukların gelişim seviyelerine göre hazırlanan program ve etkinlikler sayesinde, büyük ilerlemeler gösteren çocuklar, hem eğlenip hem öğrenerek, dolu bir dönem daha geçirdiler.



Saymaz; “ Ailelerimiz, çocuklarının gelişiminin en yakın tanıkları”

The American Nursery School Müdüresi Binnur Saymaz; karnelerin verilmesi nedeniyle paylaştığı “Karne Günü Yazısı”nda; İkinci dönemde de, çocukları bulundukları seviyeden bir üst seviyeye taşıyacak şekilde ve ilkokula da sağlam bir alt yapı sağlayacak etkinliklere ve eğitim sürecine devam edeceklerini belirtti. Saymaz; “Ailelerimiz ise; çocuklarımızın ilk günden bugüne göstermiş oldukları gelişim ve değişimden çok memnunlar. Çocuklarında gözle görülür derecede sosyalleşme, özgüven, sorumluluk ve okul sevgisi oluştuğunun en yakın tanıklarıdırlar. Bu da okul yönetimi olarak bizleri mutlu etmekte ve sorumluluklarımızı daha da arttırmaktadır.” şeklindeki duygularını ifade etti.

