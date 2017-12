The Sun: Everton'la anlaşan Cenk Tosun, sağlık kontrolünden geçti

Dün gece The Guardian'ın yazdığı "Everton, Beşiktaş'tan 25 milyon pound karşılığında Cenk Tosun'u transfer etti" haberinin ardından bir başka İngiliz gazetesi olan The sun yeni bir iddia ortaya attı. The Sun, Cenk Tosun’un Everton’ın antrenman sahası Finch Farm’a giderek sağlık kontrolünden geçtiğini ve İngiliz ekibinden yetkililerle bir araya gelerek kontrat konusunda görüştüğünü yazdı.

Cenk Tosun'un Everton'a transferi gerçekleşirse, bu akşam oynanacak Beşiktaş-Osmanlıspor Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması Cenk Tosun'un son maçı olacak.