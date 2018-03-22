THY uçağı İzlanda'ya acil iniş yaptı

Los Angeles-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağı, yolculardan birinin rahatsızlanması nedeniyle İzlanda Keflavik Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yollarının TK-10 sefer sayılı, TC-JJL kuyruk tescilli Boeing 777 tipi yolcu uçağı İstanbul seferini yapmak üzere yerel saatle 19.30'da Los Angeles Havalimanı'ndan havalandı. Uçak, İzlanda Hava Sahası üzerindeyken yolculardan biri aniden rahatsızlandı. Yolcuya ilk müdahale uçakta yapılırken, kaptan pilot İzlanda Keflavik Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş için izin istedi.

Uçak Türkiye saatiyle 15.30'da sorunsuz bir şekilde Keflavik Havalimanı iniş yaparken, rahatsızlanan yolcu hastaneye kaldırıldı. (DHA)