Ticaret Odası, Hükümetten 2017’de Beklentilerini Açıkladı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, KKTC hükümetlerinin yapısal sorunlara günlük çözümler üretmeye çalışmak yerine, bu sorunlara kaynaklık eden faktörleri ortadan kaldırması ve iş yapabilirliğin geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

KTTO, tersi durumda siyasete olan güvenin daha da azalacağını ve sorunların katlanarak büyüyeceğini duyurdu.

KTTO yaptığı yazılı açıklamada, 2017 yılının kayıp bir yıl yerine, gelişim ve dönüşüm yılı olmasını dileyerek, hükümetten 2017 beklentilerini açıkladı.

Açıklamada, Kıbrıs Türk halkı ve ekonomisinin, yıllardan beri hazırlanan ama uygulanmayan hükümet programları, ekonomik ve mali işbirliği programları ve protokolleriyle yaşamaya mahkum edildiği savunuldu.

Son olarak mevcut hükümet tarafından imzalanan 2016-2018 Yapısal Dönüşüm Programı’nın, kamu yönetiminin etkinliği ve verimliliğinin artırılması, finansal sektörün yapısının güçlendirilmesi ve reel sektörün rekabet edebilirliğinin arttırılması için yapılması gereken reformları ve eylemleri ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, “Oysa siyasi irade, bu programlarda ortaya konulan yapısal reformları ve politikaları uygulamak yerine geçici çözümler, günübirlik söylem ve uygulamalarla ekonomik hayatı durağanlığa itmektedir” denildi.

“ÜLKENİN MEVCUT MALİ VE İDARİ YAPISI SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL”

Elektrikte piyasayı pahalılaştıran ve mevcut sorunlara çözüm getirmeyen zam kararı; beyaz plaka uygulaması ile ilgili belirsizlik ve kaynağı öngörülmemiş, bütçeye yeni yükler getirerek, mali disiplini bozacak Özelleştirme (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin oybirliğiyle onaylanması gibi uygulamaların bunlardan bazıları olduğuna işaret edilen açıklamada, ülkenin mevcut mali ve idari yapısının sürdürülebilir olmadığı kaydedildi.

Kaynakların verimli kullanılmadığı, yatırımların önünü açacak düzenlemelerin yapılamadığı ifade edilen açıklamada, bütçenin büyük oranda cari gider ve transferlere ayrıldığına dikkat çekildi.

“ÜLKE SORUNLARINA KAPSAMLI ÇÖZÜMLER ÜRETMEK HERKESİN ÖNCELİĞİ OLMALI”

Altyapıya, sağlığa, eğitime ve sürdürülebilir bir çevreye gerekli kaynağın ayrılamadığı belirtilen açıklamada, ülke sorunlarına kapsamlı çözüm üretmenin herkesin önceliği olması gerektiği vurgulandı.

KTTO bu bağlamda, 2017 yılında, hükümetten Yapısal Dönüşüm Programı’na sadakat beklediğini ifade ettiği açıklamada, şu konularda çalışma yapılmasını istedi:

E-DEVLET, KAMU REFORMU, UCUZ VE ALTERNATİF ENERJİ ARZI MODELLERİ

“E-Devlete geçiş için gerekli yasal düzenlemeleri tamamlamak ve kamu hizmetlerinin E-Devlet üzerinden yürütülmesini sağlamak;

Kamu yönetiminin etkin ve verimli bir yapıya kavuşturulması amacıyla Kamu Reformu çalışmalarını tamamlamak;

Kamu altyapı yatırımlarında özel sektörün katılımını sağlayan kamu özel ortaklığı modellerini uygulamak;

İş ve yatırım ortamının geliştirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak.

Enerji arzını çeşitlendirmek ve artık çağdışı kalmış fuel oil ile elektrik üreten santraller yerine ucuz ve alternatif enerji arzı modellerini hayata geçirmek.”