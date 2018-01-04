Tigin Kişmir: Spor fonuna 26 milyon 800 TL aktardık

Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili Adayı Tigin Kişmir, Kanal T’de yayınlanan “Serhat İncirli ile Günaydın Kıbrıs” programına konuk oldu.

Serhat İncirli’nin hazırlayıp sunduğu programda konuşan Kişmir, başında bulunduğu Piyangolar Birimi olarak 2017 yılı içerisinde spor fonuna 26 milyon 800 TL aktardıklarını söyledi.

“Bu katkıların hepsi sporumuzun alt yapısı için kullanıldı. Hükümet olarak bu konuda büyük bir başarı sağladık” diyen Tigin Kişmir, “Elbette ne bizim yaptığımız katkı, ne de bu dönemde yapılan icraatlar yeterli değildir, daha çok aşmamız gereken engeller var, bizler de bunun için adayız” söyleminde bulundu.

İşte Tigin Kişmir’in açıklamaları;

“2017 yılı içerisinde spor fonuna 26 milyon 800 TL aktardık”

“Biz Piyangolar Birimi’nin başına geldiğimizde, bizden önceki CTP’li arkadaşımızın spor fonuna 19 milyon 200 bin TL’lik yatırım yaptığını gördük. Biz 2017 yılında görevi devraldıktan sonra yıl içerisinde bu yatırımı 26 milyon 800 TL’ye çıkarttık. Hem de bunu Kasım ayının başında yaptık. Bu katkıların hepsi sporumuzun alt yapısı için kullanıldı. Hükümet olarak bu konuda büyük bir başarı sağladık. Spor dairemiz çok iyi yönetiliyor. Elbette ne bizim yaptığımız katkı, ne de bu dönemde yapılan icraatlar yeterli değildir. Daha çok aşmamız gereken engeller var.”

“Farkındalık yarattık”

Evimizin içini temizlemek konusunda sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekiyor. Elbette Kıbrıs sorununun çözümü ile uluslararası hukukun içerisinde yer alacağımız için bir rahatlama yaşayacağız. Ancak bu olana kadar da üzerimize düşenleri yapmamak için herhangi bir nedene sahip değiliz. Bu bağlamda Avrupa Ralli Şampiyonası’nı örnek gösterebilirim. Bu organizasyonla biz çok önemli bir farkındalık yarattık. Uluslararası Motor Sporları Federasyonu, yıllardır üstü örtülü olan Kıbrıs Türk Halkının buradaki varlığını gördü ve hissetti. Hatta “Kıbrıs” ve “Kuzey Kıbrıs” diye bir söylem geliştirdiler. Yine bizlere bu işi güneydeki arkadaşlarımızdan çok daha iyi yaptığımızı söylüyorlar. Bu bizler açısında çok önemli bir gelişmedir. Yapmamız gereken planlı bir şekilde hareket edip bu süreci çok daha yukarılara taşımaktır.

“Her zaman denge unsuru olduk”

Biz hiçbir zaman halkın kutuplaşmasına izin vermedik. Her zaman denge unsuru olduk. Süreç boyunca sağ ve sol kesimi birleştiren bir politika izledik. Bundan dolayı Demokrat Parti hükümette olmadır ve olacaktır. Özellikle Başkanımız Serdar Denktaş’ın mutlak hükümetin başında olması gerekmektedir. Şu anda siyasetimizin en deneyimli devlet adamıdır. Dolayısıyla geleceğimizi düşünüyorsak seçeneğimiz de Demokrat Parti olmalıdır.

“Bu sistem beni ürkütmüyor”

Geçirilen seçim yasasının ruhu ile şimdi uygulamada olan yasanın ruhu çok farklıdır. 49 tane bir partiye tercih kullanıp bir oyunuzu da bir başka partiden veya bağımsız bir adaya kullanamıyorsunuz. Yasa geçirilirken hedeflenen buydu ancak Yüksek Seçim Kurulu’nun yasayı yorumlaması farklı oldu. Burada esas olan YSK’nın verdiği karardır. Bu sistem beni ürkütmüyor. Çünkü biz kültürlü bir topluma sahibiz. İnsanımız neyi yapıp yapmayacağını çok iyi biliyor. Bana göre halk kararını vermiştir. Geriye kalan az sayıdaki kararsız insanımız da seçim günü sandığa gittiklerinde kendi dünya görüşlerine göre doğru olan partiye oyunu verecektir. O nedenle herhangi bir çekincemiz yok çünkü halkın en doğruyu bildiğini en iyi biz biliriz.

“Ben ne isem o olmaya devam edeceğim”

Seçilmediğim takdirde kaybedecek bir şeyim yoktur. Aynı şekilde seçildiğim takdirde de kazanacak bir şeyim yoktur. Ben ne isem o olmaya devam edeceğim. Benim üstlendiğim çok önemli sorumluluklarım vardır ve seçim sonuçlarından bağımsız olarak bu sorumluluklarımı mutlaka yerine getirmeye devam edeceğim.