Tigin Kişmir: Ülkenin bugüne kadar ki en çağdaş manifestosuna sahibiz

Ülkenin bugüne kadar ki en çağdaş ve radikal manifestosuna sahip olduklarını ifade eden Kişmir, “Özellikle vicdani ret, cinsiyet eşitliği, ekonomik planlar ve denetimli serbestlik siyasetimizin dengesini bozmuş, ülkenin en çağdaş ve radikal manifestosunu tartışılır duruma getirmiştir. Bu beni oldukça memnun eden bir gelişmedir” dedi.

İşte Kişmir’in açıklamaları;

“Tigin Kişmir bağımsız bir aday değildir”

“Yaptığımız çağdaş açılımlarla birçok kesimin dengesini bozmuş durumdayız. Bugün tüm siyasi partiler ve çevreler bizim manifestomuzu tartışır durumdadır. Aslında biz yeni bir şey yapmıyoruz. Sadece özümüze, yani kuruluş bildirgemize geri dönüş yapıyoruz. Özellikle vicdani ret, cinsiyet eşitliği, ekonomik planlar ve denetimli serbestlik siyasetimizin dengesini bozmuş, ülkenin en çağdaş ve radikal manifestosunu tartışılır duruma getirmiştir. Bu beni oldukça memnun eden bir gelişmedir. Elbette arada bazı kısır tartışmalar da vardır. Özellikle benim adımı karıştırıp üzerimden prim yapma derdinde olanlar vardır. Şu bilinmelidir ki Tigin Kişmir bağımsız bir aday değildir. O nedenle kendi fikirlerinden önce partisinin, yani Demokrat Parti’nin fikirlerini savunmak durumundadır. Ben aday olduğum ilk günden itibaren parti manifestosunu savunan ve bu çerçeve içerisinde görüşlerimi aktaran bir kişiyim. Eğer kendi görüşlerimi parti görüşlerinden önde tutsaydım ve bunları dile getirmek gibi bir derdim olsaydı Demokrat Parti’den değil bağımsız olarak seçimlere adaylığımı koyardım. Bu durum sadece benim için geçerli değildir. 50 tane adayımız var ve başkan da dahil bu bilinçle hareket etmelidir. Ki başkanımızın bu konuda ne kadar hassas olduğunu en iyi bilenlerden birisi benim. Çünkü ben kurulduğu ilk günden beridir bu partinin içerisindeyim. O nedenle tüm adaylarımızın savunmakla yükümlü oldukları şey parti manifestosudur. Hayatımın hiçbir anında, “Aman ben bu kesimden de oy alabilirim o nedenle parti manifestosunun dışına çıkayım” demedim. Demem de! Bunu hiç kimse yapmamalıdır. Eğer bu partiye ve dünya görüşüne inanıyorsanız bahsettiğim bu duruş kimseyi rahatsız etmemelidir. Tekrarlıyorum, bu manifesto şu anda ülkenin bugüne kadar ki en çağdaş ve radikal seçim bildirgesidir. Bunu savunmak da biz çağdaş ve radikal insanların görevidir.”

“Bu ülkedeki esas sorun plansızlıktır”

“Bunu her alanda yaşıyoruz. Öncelikle bunu ortadan kaldırmalıyız. Nasıl ki kendi çekirdek ailemiz içerisinde bu planlamaları yapıyoruz ve gelecekle ilgili planlar ortaya koyuyoruz, ülkemiz için de bunu yapmalıyız. Sürdüğümüz arabanın servisini ne zaman yapacağımızı dahi planladığımız bir ortamda devletimizin bir sonraki adımını planlayamıyorsak burada büyük bir sorun var demektir. Bireyselliğin toplumsal çıkarların önüne geçtiği açıkça ortada duruyor. Devletin planlaması daha ciddi ve doğru bir şekilde yapılması gerekiyor. Bunu başardığımız gün ve planlamamızı ülkemizin coğrafi konumuna uygun bir şekilde projelendirdiğimiz anda çağdaş bir yapıya kavuşabiliriz. Bu bizlere hem iç sorunlarımızda, hem de Kıbrıs sorununun çözümünde önemli katkılar yapacaktır. Belki bir anda bu sorunlar ortadan kalkmayacaktır ancak parça parça çözümlerle hayal edilen çağdaş yapıya kavuşacağız.”

“Göç Yasası’nın sonunu getireceğiz”

“Anlamsız bir şekilde geçirilen ve eşit işe eşit ücret hakkını ortadan kaldıran Göç Yasası’nda bildiğiniz gibi iyileştirmeler yapılmıştır. Bu iyileştirmeler tamamen Serdar Denktaş’ın ortaya koyduğu irade ile gerçekleşmiştir. Eğer planlı hareket edilseydi ve gün değil gelecek düşünülseydi bu yasa meclisten geçirilmezdi. Biz de dahil tüm partilerin özellikle bu konuda bir özeleştiri yapması gerekiyor. Biz bunu yaptık. Zaten Başkanımız Serdar Denktaş’ın bu konuda ortaya koyduğu irade de yapılan yanlışın bizler tarafından anlaşıldığını gösteriyor. CTP tarafından meclise getirilen ve UBP’nin tek başına hükümet olduğu dönemde meclisten geçirilen bu yasanın tamamen iyileştirilmesi ve eşitsizliğin ortadan kalkması gerekiyor. Bunun ilk adımını biz attık, sonunu da biz getireceğiz ve bu eşitsizliği ortadan kaldıracağız.”

“Herkesten daha çok çalışmalıyız”

“Halkımız bize belli başlı konular için değil geneldeki sorunlar için yetki verecektir. Bizlerin görevi bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmektir. Elbette her bir adayımızın kendi alanında uzmanlıkları, tecrübeleri ve başarıları vardır. Benim de özelde en çok üzerinde durmak istediğim konu gençlerimizin sorunlarıdır. Hedeflerimin başında ülke gençliğinin daha özgür bir dünyada yaşamalarını sağlamaktır. Bununla ilgili çalışmalar ve yasal düzenlemeler yapılması gerekiyor. Ben çok uzun bir süredir bu konularda çalışmalar yürütüyorum. Toplum olarak bize alıştırılan çaresizlikleri yıkmamız gerekiyor. Evet, bu ülkede ambargolar vardır. Ancak biz çok çalışarak ve planlı hareket ederek bunların önüne geçebiliriz. İçerisinde bulunduğumuz tanınmamışlık durumu bizlerin daha da çok çalışmasını gerektirmektedir. Gerek yanı başımızdaki Türkiye’den, gerekse de güneydeki komşularımızdan daha fazla çalışmamız ve sesimizi tüm dünyaya duyurmamız gerekiyor. Düzgün işlerin altına imza atarsak inanınız uluslararası camianın içerisinde kendimize yer bulabiliriz.”

“Devletin bu değerlerinden faydalanması, bu değerlerin de devletlerinden gerekli anlayışı görmesi gerekmektedir”

“Göç ada ülkelerinin kaderidir deniliyor. Bu bizim kaderimiz olmamalıdır. Cennet bir adada yaşıyoruz. Biz ülkemizde gençlerimizi dünya ile bütünleştirecek alt yapıları, çalışmaları ve yasaları düzgün bir şekilde planlamasını yapabilirsek, bu göçün bir şekilde önüne geçebiliriz. Örnek olarak manifestomuzda yer alan vicdani ret hakkının tartışılması konusu yurtdışında yaşayan veya eğitimini tamamlayan ve Kıbrıs’a gelip vatani görevini yapmak istemeyen insanlarımızın ülkeye dönüşlerini sağlayacaktır. Sırf bu görevi yerine getirmek istemediği için ülkesine dönmeyen ve yabancı ülkelerde bir hayat kurma yoluna giden çok sayıda insanımız vardır. Bu insanlarımız için vicdani ret hakkını tartışmalıyız ve bu insanlarımızı ülkelerine geri getirip uzmanlık alanlarında faydalanabileceğimiz çözümler üretmeliyiz. Devletin bu değerlerinden faydalanması, bu değerlerin de devletlerinden gerekli anlayışı görmesi gerekmektedir.”

“Dünyadaki iyi örnekleri mutlaka gündemimize almalıyız”

En büyük sorunlarımızdan bir tanesi uyuşturucudur. Bu anlamda denetimli serbestlikle ilgili manifestomuzda açılımlarımız vardır. Biz bu konunun tartışılması gerektiğini söylüyoruz. Dünya ülkelerinden bilir kişiler ve uzmanlar getirtilerek dünyanın birçok ülkesinde uygulanan ve önemli başarılar elde edilen modeller ülkemizde de denenmelidir. Bunu gençlerimiz için yapmalıyız. Bugün 2 gram yasaklı madde ile yakalanan gençlerimiz çok daha ağır suçlardan ceza alan kişilerle aynı koğuşta kalmaktadır. Her şeyden önemlisi bu gençlerimiz sırf bir hata yapıp çevrelerinin de etkisi ile bu yasaklı maddeleri kullandıkları için damgalanmaktadır. Ki kullanıcı olarak girdikleri cezaevinden satıcı olarak çıkıyorlar. Bu durum bir felakete doğru ilerliyor ve önüne geçmediğimiz takdirde çok daha işin içerisinden çıkılamayacak bir hal alıyor. Dediğim gibi dünyadaki iyi örnekleri mutlaka gündemimize almalıyız.