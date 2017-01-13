Tilkiyi bu halde bulunca şoke oldular!

Almanya'da kalıp şeklinde donmuş olarak bulunan tilki görenleri şaşırttı.

Batı ve Orta Avrupa yeni bir soğuk hava dalgasıyla karşı karşıya kalırken, Almanya’nın Baden Württemberg eyaletinin Fridingen kenti yakınlarında bir avcı Tuna Nehri’nde kalıp şeklinde donmuş bir tilki buldu.

Schwaebischen Zeitung gazetesinin haberine göre, tilkinin buz tutmuş Tuna Nehri üzerinde avlanmaya çalışırken buzun kırılması üzerine suya düşerek donduğu tahmin ediliyor.

Almanya Egon alçak basınç cephesinin etkisi altına girerken, ülkede kar yağışı ve tipi yüzünden alarm verildi. Frankfurt havalimanında bu sabah 120 uçuş iptal edildi.