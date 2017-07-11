Tillerson: Türkiye ile ilişkileri onarıyoruz

Kısa bir ziyaret için Türkiye’ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson iki ülke arasında kaybolan güven ilişkisinin yeniden inşa edilmeye başlandığını söyledi.

Körfez’deki Katar krizi ile ilgili temaslarda bulunmak için Kuveyt’e hareketinden önce İstanbul’daki ABD Konsolosluğu’nda demeç veren Tillerson, ABD’nin Türkiye ile ilişkisinin “bir süredir gerilimli” olduğunu belirtti ve “İnanıyorum ki ilişkileri onarmaya başlıyoruz” dedi.

Erdoğan ile görüştü

Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı’nın toplantısı bir saat 45 dakika sürmüş ancak görüşmenin ayrıntılarıyla ilgili basına bilgi verilmemişti.

Eroğan ile görüşme öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla da bir araya gelen Tillerson, diplomatik kaynaklara göre mevkidaşı ile Suriye’de devam eden iç savaş, terörle mücadele ve Katar kriziyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Tillerson pazar günü ayrıca dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz şirketlerini bir araya getiren 22'nci Dünya Petrol Kongresi’ne katıldı. Burada da bir konuşma yapan ABD Dışişleri Bakanı, 15 Temmuz’da hayatını kaybeden Türkiye vatandaşlarını saygıyla andığını söyledi.

Görüş ayrılıkları

İki ülkenin arasındaki ilişkiler eski ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin son zamanlarından beri kötüleşme seyrinde.

Türkiye bir yandan Suriye’de devam eden iç savaşta Kürtlerin oluşturduğu YPG güçlerine destek veren Donald Trump yönetimine tepki gösteriyor.

Türkiye YPG’yi PKK’nın Suriye uzantısı olarak görürken, ABD yönetimi özellikle IŞİD’e karşı mücadelenin Suriye ayağında en etkili silahlı güç olarak değerlendiriyor ve “terör örgütü” sınıfına almıyor.

Diğer yandan ABD’de yaşayan Fethullah Gülen ve takipçilerini 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tutan hükümet Gülen’in iadesi için müttefikine baskı yapsa da şu ana kadar istediği yönde bir sonuç alamadı.

Gülen’in iadesi konusu iki ülke arasındaki en büyük ihtilaflardan bir tanesi olma özelliğini koruyor.

Katar krizi

Türkiye’den ayrılarak Pazartesi günü öğleden sonra Kuveyt’e geçen Tillerson, bir aydan uzun bir süredir devam eden Katar krizinin çözümü için arabuluculuk yapan Kuveytli yetkililerle bir araya geldi.

Suudi Arabistan liderliğinde bir takım Arap ülkelerinin diplomatik ve ekonomik abluka altına aldığı Katar, yaptırımların kaldırılması için kendisinden yapılan taleplerin hepsini reddettiğini geçen hafta açıklamıştı.

Bu devletler Katar’ı terörist grupları desteklemek ve İran’la yakın ilişkiler içinde olmakla suçluyor. Katar ise suçlamaları reddediyor.

Aralarında Doha merkezli televizyon kanalı El Cezire’nin ve Türkiye’nin inşa edilmekte olan askeri üssünün kapatılmasının bulunduğu şartların reddi sonrası Tillerson her iki taraftan atılabilecek adımları değerlendirmek üzere Kuveyt’te temaslarda bulunuyor.

ABD Başkanı Suudi Arabistan’ın Katar’ı izole etmesini desteklerken, aralarında ABD Savunma Bakanlığı’nın da bulunduğu çeşitli devlet kurumları Trump’la çelişen ifadelerde bulunmuştu.

Katar halihazırda Ortadoğu’daki en büyük ABD askeri üssüne ev sahipliği yapıyor. 10 binden fazla ABD’li personelin bulunduğu üs aynı zamanda IŞİD’e karşı mücadelede hava operasyonları için kullanılıyor.

Deutsche Welle Türkçe