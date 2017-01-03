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Timsaha çöp konteynerli önlem

03/01/2017

Timsaha çöp konteynerli önlem
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Avustralya’nın Kuzey Quennsland bölgesinin Karumba kasabasında bir evin bahçesinde 'güneşlenirken' tespit edilen bir tuzlu su timsahı korku yarattı.

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Hayvanın zarar vermesinden endişe eden bölge halkı, timsahı etrafına çöp konteynerleri ve saman balyaları yığarak çembere aldı.

Yılbaşı akşamı meydana gelen olayda 3.5 metre uzunluğundaki hayvan vinçle alınarak tekneyle timsah çiftliğine taşındı.

 



TAGS: avustralya, karumba, su timsahı, gazetehaberleri
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