Timsaha çöp konteynerli önlem
03/01/2017
Avustralya’nın Kuzey Quennsland bölgesinin Karumba kasabasında bir evin bahçesinde 'güneşlenirken' tespit edilen bir tuzlu su timsahı korku yarattı.
Dev timsaha karşı ilginç önlemDev timsaha karşı ilginç önlemDev timsaha karşı ilginç önlemDev timsaha karşı ilginç önlem
Hayvanın zarar vermesinden endişe eden bölge halkı, timsahı etrafına çöp konteynerleri ve saman balyaları yığarak çembere aldı.
Yılbaşı akşamı meydana gelen olayda 3.5 metre uzunluğundaki hayvan vinçle alınarak tekneyle timsah çiftliğine taşındı.