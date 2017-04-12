TIP-İŞ 18 Nisan Salı Günü Eylem Yapacak

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), sağlık alanında sorunların yıllardır çözümlenmemesi, çözüm için adım atılmaması gerekçesiyle 18 Nisan Salı günü eylem kararı aldığını açıkladı.

Tıp-İş, hükümete güvenlerinin kalmadığını belirterek, 09.00-12.00 saatleri arasında Meclis önünde eylem ve basın açıklaması yapılacağını, hastanelerde, acil ve yatılı servis hizmetleri dışında hiç bir hizmet verilmeyeceğini duyurdu.

Tıp-İş, “Kamu Hastanelerinin Çöküş Hikayesi” başlığıyla Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’na mektup gönderdi.

Bakan Sucuoğlu’na gönderilen mektupta, hükümetin bu uyarıyı dikkate alması, gereken ciddiyeti göstermesi ve hekimler yasasının düzenlenmesi ile ilgili çalışmaları takvimli bir şekilde sendikayla sürdürmesini beklediklerini vurguladı.

Mektupta, “Aksi takdirde sendikamızın üyeleri ile birlikte aldığı eylemlilik kararlarının uygulanması ile ortaya çıkacak olumsuzluklardan sendikamız ve üyelerimiz sorumlu olmayacaktır” denildi.

2009 Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle başlayan sürecin anlatıldığı mektupta, yasanın bazı maddelerinin Anayasa Mahkemesi’ne taşındığı, KKTC Meclisi’nin kendi yaptığı yasayı mahkemede savunmadığı, 2010 yılında “Göç Yasası” yasallaşarak, hekimlerin özlük haklarının budandığı, 2011 Anayasa Mahkemesi’nin 43 (3) maddesini iptal ettiği anlatıldı.

Mektupta, 2011-2017 yılları arasında hiçbir hükümetin yasayı yeniden düzenlemediği ve hep zamana oynadığı ifade edilerek, 21. yüzyılda en hızlı gelişen bilim dallarından biri olan tıp bilimindeki gelişmelere uygun, teknik donanım ve alt yapı iyileştirmelerinin hastanelere kazandırılmadığı vurgulandı.

Hastanelerdeki yetersizlikler nedeniyle sevk edilmek durumunda kalınan hasta sayısının giderek arttığına işaret edilen mektupta, hükümetlerin ise eksiklikleri tamamlamak yerine sevk faturalarını ödemeyi tercih ettiği savunuldu.

2013 Sağlık Çalıştayı’nda alınan hekim özlük haklarının düzenlenmesi kararının yok sayıldığı ileri sürülen mektupta, bir derneğin öncülüğünde yeni bir mahkeme sürecine gidilerek, alınan karar hatırlatıldı.

“SONUÇ ALICI ÇALIŞMALAR YAPILMADI”

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

“Bu kadar yıldır hükümetlerin hekim özlük haklarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili adım atmamalarının faturasını bugün kamu hastaneleri dolayısıyla sağlık çalışanları ve halkımız ödeme noktasına gelmiştir.

Bu süreçte onlarca hekim istifa etti. Sağlık Bakanları boşalan kadrolar için açılan münhallere hekimlerin müracaat etmemesinden şikayet eder oldu.

Sizin görevi aldığınız dönemde ortaya koyduğunuz gibi ‘bu maaşlarla hastanelerde çalışacak hekim bulamayız’ tespitinizin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen Sendikamızla sonuç alıcı yasal çalışmalar tarafınızdan yapılmamış, aksine Sendikamızın kabul etmediği düzenlemeler hekimlere dayatılmıştır.”

Kamu sağlık hizmetlerinin devamlılığının sağlanması, halkın devletin hastanelerinden kaliteli sağlık hizmeti alabilmesinin, hükümetin atacağı adımlara bağlı olduğu vurgulanan mektupta, “Sendikamız Ağustos 2017’ye kadar sizin de kabul ettiğiniz ayrı bir hekim yasanın düzenlenmesini talep etmektedir. Bu yasanın oluşturulması sürecinin ivedilikle tamamlanması ve hekim özlük haklarının Sendikamız ile mutabakata varılarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir” denildi.