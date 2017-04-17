TIP-İŞ Başkanı Usar, eylemle ilgili açıklama yaptı

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Başkanı Sıla Usar, yarınki eylemle ilgili açıklama yaparak talepleri sıraldı.



Usar yaptığı yazılı açıklamada, “Talebimiz; kaliteli kamu hizmetini her alanda zayıflatan göç yasasından hekimlerin çıkarılması ve bu yasanın uygulanmasına her alanda son verilmesidir” dedi.



KAMU TABİPLERİ YASASI



Usar, hekimlerin mesleklerinin özellikleri göz önünde bulundurularak tüm hekimlerin bir çatıda toplanacağı yeni Kamu Tabipleri Yasası’nın hazırlanıp ivedilikle uygulamaya girmesini de talep etti.



Usar, bugün sağlıkta yaşanan sorunların, gelen geçen hükümetlerin anayasal yurttaşlık hakkı olan sağlık hizmetlerine karşı yükümlülük ve sorumluluklarını yerine getirmemelerinden kaynaklanmakta olduğunu ileri sürdü.



Usar, devletin sistematik olarak kaliteli kamusal sağlık hizmetlerini zayıflatmakta, daha az hekimle daha çok hizmet daha düşük maaş baskılarını gün geçtikçe artırmakta olduğunu iddia etti.



Usar, “2008 Sosyal Güvenlik ve ardından 27/2010 Göç Yasası sonrasında diğer kamu çalışanları gibi hekimlerin de özlük haklarının budandığını” savundu.



Usar, sendikanın eşit işe eşit ücret şiarından hareketle hekimleri kategorilere ayırmak yerine tümüne eşit, bütünlüklü, gerçek anlamda bir özlük hakkı iyileşmesi ile tam gün sağlık hizmetinin savunucusu olmaya devam edeceğini, üyelerle yaptıkları referandum sonucunda eylem kararı aldıklarını belirtti.



Sağlığın özelleştirilemeyeceğini, hastanelerin hekimsiz bırakılamayacağını kaydeden Usar, yarın saat 10.00’da Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ana girişi önünde eylem gerçekleştireceklerini kaydetti.



Tıp-İş’in eylemi yarın ülke genelindeki tüm hastanelerde, 09.00-12.00 saatleri arasında yapılacak ve acil servislerle yatılı servisler dışında, hastanelerde sağlık hizmeti verilmeyecek.