Tıp-İş bugün eyleme gidiyor

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bugünden itibaren acil ameliyatlar hariç ameliyathane hizmetleri verilmeyecek.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), bugünden itibaren, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde acil ameliyatlar hariç tüm ameliyathane hizmetlerini durduracaklarını, aynı zamanda acil hasta sevkleri dışında hiçbir Sağlık Kurulu toplantısının yapılmayacağını duyurdu.

Eylem saat 10.00’da başlayacak.Tıp-İş, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’na ikinci bir mektup göndererek, en erken zamanda yasa çalışmalarını takvimlendirip, görüşmeye davet etti.

Tıp-İş Başkanı Sıla Usar imzasıyla gönderilen mektupta, yasa çalışmalarının 1 Haziran 2017 tarihine kadar Meclis’e gönderilecek şekilde tamamlanmasını talep edilerek, “Sizden görüşme çağrısı almadığımız takdirde eylemimizin hemen akabinde yeni eylemlerimiz ülkenin tümüne yayılarak ve artarak devam edecektir” denildi.

18 Nisan’da yapılan eyleme de dikkat çekilen mektupta “Kitlemiz, tek yürek tek yumruk halinde kamu hastanelerimizde yaşanan ve yaşanması muhtemel olan sorunlar konusunda sizi uyardı. 1 Ağustos 2017 tarihine kadar yapmanız gereken çok önemli çalışmalar ve düzenlemeler vardır. Söz konusu çalışmaların ve düzenlemelerin yapılmaması durumunda kamu hastanelerimizin hekimsiz kalma riski ile karşı karşıyayız. Kamu hastanelerinin hekimsiz kalması yurttaşların sağlık hakkı ile bağdaşmaz, sizin sorumsuzluğunuz ve vurdumduymazlığınız insan yaşamını tehlikeye atar”ifadelerine yer verildi.