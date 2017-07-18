TIP-İŞ güne eylemle başladı

TIP-İŞ, Geçtiğimiz aylarda Sendika ve Bakanlık arasında imzalanan protokolün birçok maddesi yaşam bulmadı gerekçesi ile yeniden eylem başlattı. Bugünden itibaren acil sevkler dışında sağlık kurulları yapılmayacak

SENDİKADAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Sağlık hizmetlerinin sunumunu daha ileri bir noktaya taşıma amacı ile yapılan yasal düzenlemeler bugün itibarı ile sorunları çözme hedefinden uzaktır.

-Hekim özlük haklarının iyileştirilmesi için yapılan Kamu Sağlık Çalışanları Yasası (KSÇY) Değişikliği, Sendikamızın tüm uyarıları ve Bakanlıkla Sendika arasında imzalanan protokolde düzeltilmesi yönünde yer aldığı halde, hekimler arasında eşitsiz, hakkaniyetten uzak bir durum oluşturmuştur.

-Döner Sermaye Yasası yürürlüğe girmemiştir.

-KSÇY’nın 40. Maddesi tahtında hekimlerin özel hasta bakma hakkının kullanılabilmesini mümkün kılacak hastane alt yapıları iyileştirilmemiş, yasal düzenlemeler hayata geçmemiştir.

Bugün ülkemizde birçok branşta hekim eksikliği devam etmektedir. Hekim özlük hakları yeterli düzeye ulaşmamıştır. Hekimler için istifalar ve 60 yaşından önce emekliğe ayrılma durumları söz konusudur. Kamu hastaneleri hekimsiz kalma riski ile karşı karşıyadır. Kritik branşlarda hekim eksikliği hem kamuda hem de özelde verilen hizmetleri durma noktasına getirecektir.

Sendikamız tam gün sağlık hizmeti hedefi ile yasal düzenlemelerin yapılması, alt yapı eksikliklerinin giderilmesi hususunda yapılacak her türlü çalışmaya destek vermeye her zaman hazır olmuş, bundan sonra da hazır olacaktır.

Ancak defalarca kamuoyu önünde sağlıktaki sorunları Sendikamız ile uzlaşarak çözmek istediği yönünde açıklamalar yapan Sağlık Bakanı Sucuoğlu bu sözleri unutarak uzlaşılması mümkün olmayan teklifler sunmaktadır. Geçtiğimiz aylarda Sendika ve Bakanlık arasında imzalanan protokolün birçok maddesi yaşam bulmamıştır. Sendikamız 18 Temmuz 2017’den itibaren, Sn Sucuoğlu’nun uzlaştık diyerek imza koyduğu protokol maddeleri gerçekleşene kadar, askıya aldığımız eylemlere devam etme kararı almıştır.19 Temmuz 2017’de Sağlık Bakanı ile yapacağımız görüşme sonucunda bir uzlaşıya varamamamız durumunda eylemlerimiz artarak sürecektir. Hükümeti kamu sağlığını tehlikeye atan duyarsız tutumdan vazgeçmeye ve protokol maddelerini hayata geçirecek somut adımlar atmaya davet ederiz.

18 Temmuzdan itibaren acil sevkler dışında sağlık kurulları yapılmayacaktır.

“İnsanın iktidara karşı mücadelesi, hafızanın unutuşa karşı olan mücadelesidir” demiş Milan Kundera.

Biz unutmuyoruz.

Hastaneler hekimsiz kalamaz

Sağlık bir haktır ve her yurttaş için eşit ve kaliteli olmalıdır.

Sağlık özelleştirilemez

Bu ülkede hükümet edenlerin sağlığın özelleşmesi için gizliden veya açıktan yaptığı tüm girişimlerin karşısında bir orman gibi bilge, bir kaya gibi sert durmaya devam edeceğiz.

Saygılarımızla,

Dr Sıla Usar

(Başkan)