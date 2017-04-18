HABER KIBRIS

TIP-İŞ, hastane önündeki eylemini Sağlık Bakanlığı’na taşıyor

18/04/2017

TIP-İŞ, hastane önündeki eylemini Sağlık Bakanlığı’na taşıyor
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Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), sağlıktaki sorunlara dikkat çekmek amacıyla, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünde eylem yaptı.

Eyleme; Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği yanı sıra, KTÖS, KTOEÖS, KTAMS ve Güç-Sen de destek verdi.

Tıp-İş Başkanı Sıla Usar, hastane önünde yaptığı açıklamada, “Kamu sağlık hizmetleri her geçen gün zayıflatılıyor. Sorunların üstü örtülüyor. Mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Tıp-iş, hastane önündeki eylemini Sağlık Bakanlığı önüne taşıyor.



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