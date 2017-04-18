TIP-İŞ, hastane önündeki eylemini Sağlık Bakanlığı’na taşıyor
18/04/2017
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), sağlıktaki sorunlara dikkat çekmek amacıyla, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünde eylem yaptı.
Eyleme; Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği yanı sıra, KTÖS, KTOEÖS, KTAMS ve Güç-Sen de destek verdi.
Tıp-İş Başkanı Sıla Usar, hastane önünde yaptığı açıklamada, “Kamu sağlık hizmetleri her geçen gün zayıflatılıyor. Sorunların üstü örtülüyor. Mücadeleye devam edeceğiz” dedi.
Tıp-iş, hastane önündeki eylemini Sağlık Bakanlığı önüne taşıyor.