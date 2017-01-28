Tıpta bir ilk: İnsan ve domuzdan karma embriyo üretildi

Tıp dünyası, akıllara bilim-kurgu filmlerini getiren bir araştırmayı konuşuyor. Araştırmacılar, insan ve domuz hücresinden embriyo üretmeyi başardı. Etik tartışmaları da beraberinde getiren başarı, tıpta çığır açacak potansiyale sahip. Çünkü canlı dokuda insan organı üretmenin önü açılabilir.

Yarı insan, yarı at "sentor"lar gerçek mi oluyor?

Bilim dergisi Cell'de yayımlanan yeni çalışmada, insan ve domuzlardan alınan kök hücrelerle laboratuvar ortamında karma embriyolar üretildi.

Embriyolar, hem insan hem de hayvan özelliklerini bir arada barındıran ilk canlı olma özelliği taşıyor.

TIPTA ÇIĞIR AÇACAK GELİŞME: HAYVAN VÜCUDUNDA İNSAN ORGANI ÜRETİLEBİLİR

Bu embriyoların yalnızca on binde 1'i, insan hücrelerinden oluşuyor.

Ancak bu oran bile tıpta çığır açacak potansiyele sahip. Çünkü bu sayede çeşitli hayvanların vücudunda, insan organları üretilebilecek. Yanı sıra ilaçların yan etkileri daha iyi anlaşılabilecek.

Peki karma hücreler nasıl üretiliyor?

İnsandan alınan kök hücreler, domuz embriyosuna enjekte ediliyor. Elde edilen karma embriyo daha sonra domuz rahmine yerleştiriliyor.

HAMİLELİK SÜRESİNDEKİ FARK, BAŞARI ORANINI DÜŞÜRÜYOR

Yöntemin başarı oranı oldukça düşük. 2 bin 75 embriyodan sadece 186'sı, 28 günlük kritik dönemi atlatarak hayatta kalabiliyor.

İnsanlarda yaklaşık 9 ay olan hamilelik süresinin domuzlarda 4 ay olması, araştırmacıları en çok zorlayan sorun olarak öne çıkıyor. Hücre gelişiminin hızlı olması deneyin başarı oranını düşünüyor.

Bu nedenle araştırmanın ilerleyen safhalarında hamilelik dönemleri insandaki gibi yaklaşık 9 ay olan ineklerin kullanılması planlanıyor.

ETİK TARTIŞMALARI DA BERABERİNDE GETİRDİ

Araştırma, bilim dünyasında hararetli tartışmalara da neden oldu. Çünkü etik nedenlerle karma embriyoların gelişim için kritik olan 1 aydan sonra yaşamasına izin verilmiyor.