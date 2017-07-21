Tır kazasında ölenlerin kimlikleri açıklandı

Sakarya’nın Akyazı İlçesi’nde, TEM Otoyolu’nda emniyet şeridinde duran TIR’a arkadan çarpan ve kazanın ardından alev topuna dönen Kıbrıs plakalı TIR’daki iki kişi yanarak öldü. Hayatını kaybedenlerden birinin Hasan Demirci, ötekinin de Özkan Yıldırım olduğu öğrenildi.

KAZA NASIL OLMUŞTU?

Kaza, saat 22.10 sıralarında TEM Otoyolu’nun Akyazı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde otoyolda emniyet şeridinde duran 18 BC 839 plakalı sunta yüklü TIR’a, direksiyonu sağda olan Kıbrıs plakalı yağ filtresi yüklü TIR arkadan çarptı. Kıbrıs plakalı TIR’ın sürücüsü ve araçta bulunan kişi hasar gören araçta sıkıştı.

Kazanın hemen ardından çarpan TIR’ın motor kısmı alev aldı.Kıbrıs plakalı TIR bir anda alev topuna dönüşürken, sürücülerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri bölgeye gitti. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı. İtfaiye ekipleri güçlükle yangını kontrol altına alırken, ilk etapta kimlikleri belirlenemeyen TIR sürücü ile araçta bulunan bir kişi sıkıştıkları araçta yanarak hayatlarını kaybetti.

İTFAİYECİ HASTANELİK OLDU

İtfaiye ekipleri iki kişinin cesetlerini araçtan çıkardı. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen bir itfaiyeciye ambulansta müdahalede bulunuldu.

OTOYOLDA 5 KİLOMETRE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapanırken yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Otoyol, söndürme çalışmalarının ardından tek şeritten ulaşıma açıldı.

Kaynak: ADAHABER