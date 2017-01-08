Tiroit hastaları nasıl beslenmeli?

Doktor kontrolündeki ilaç kullanımının dışında, tiroit hastalarının yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarına da dikkat etmeleri gerekir...



Genetik yatkınlığı yüksek olan troit hastalıkları her yaşta görülebilir. Hatta menopoz öncesi ve daha yaşlı kadınlarda görülme olasılığı daha yüksektir. Tiroit probleminin türüne bağlı olarak belirtiler farklılık gösterir. Tiroit semptomlarının tedavi edilmesi profesyonel yardım gerektirir.



Hipotiroidizm ve hipertiroidizm nedir?

Troit bezinin yeteri kadar T3 ve T4 üretememesi sonucu metabolizmanın oldukça yavaş çalışmasına ‘hipotiroidizm' denir. Belirtileri halsizlik, uyuşukluk, kilo artışı, depresif ruh hali, saç dökülmesi ve solgun, kuru, pul pul dökülen bir cilttir.



Metabolizmanın çok hızlı çalışmasına neden olan tiroit bezinin aşırı aktivitesine ‘hipertiroidizm' denir. Hiperaktivite, huzursuzluk, beklenmedik kilo kayıpları, saç dökülmesi, incelmiş ve kuru cilt görülebilir.Tiroit hastalığını tedavi etmese de tiroit bezinin düzgün çalışmamasından kaynaklanan sorunların düzenlenmesine yardımcı olur. Tiroit diyeti, potansiyel besin öğesi eksikliklerini içermeli ve ihtiyaçlarınıza yanıt vermelidir.

Kalsiyum: Hormon düzeylerini dengeleyici ilaçlar kalsiyum kaynağı besinlerle etkileşime girer ve ilaç etkilerini azaltır.

Bu nedenle özellikle süt, yoğurt, peynir, kefir gibi besinlerin tüketimiyle ilaç alım zamanı arasında dört saat bırakılmalıdır. Soya içerikli besinlerin tüketiminde de benzer yol izlenmelidir.



İyot: Tiroit bezinin görevini normal olarak yerine getirebilmesi için iyot mineraline ihtiyacı vardır. Yetişkinlerin günlük olarak 150 mcg iyot alması önerilir ve bu dengeli bir diyetle rahat olarak karşılanır.



Genellikle durumu kötüleştirebileceği için hipotiroitizmi olanların yüksek iyot takviyesi alması önerilmez. Çok az tüketilen iyot guatra yani tiroit bezinin büyümesine neden olabilir.



Turpgiller: Lahana, brokoli gibi besinler tiroit sağlığınızı olumsuz etkilemez.



Tiroit bezi üzerindeki olumsuz etkisi azalan bu besinlerden tüketmek istediğinizde günlük 150 gram almanız uygun olur.



Şekerli besinler:



Yüksek kalorilerinin yanı sıra iştah da açar.



Glüten: Hormon tedavisinin bağırsaktan olan emilimini olumsuz yönde etkileyebilir.



Kontrollü miktarda tam tahıllı olanlarına öncelik verilmelidir.



Yağlı yiyecekler:



Tiroit, hormon üretimini ve hormon tedavisinin bağırsaklardan emilimini olumsuz etkiler.



Paketli besinler: Günlük 1.5 gr sodyum tüketilmesi önerilen hipotroidizmde sodyum içeriği yüksek olabilen paketli besinler kontrollü tüketilmelidir.



Alkol: Tiroit bezine yaptığı toksik etki dışında vücudun tiroit hormonu kullanım becerisini de baskılar.



Soya: Östrojen, vücudun tiroit hormonunu kullanma kabiliyetine müdahale edebilir. Soya fitoöstrojenle yüklüdür.







