Tiyatro binası önünde unutulan valiz panik yaşattı

Başkent Lefkoşa’da terminal bölgesindeki tiyatro binası inşaatı önünde unutulan 2 valiz bomba paniği yaşanmasına neden oldu

Bahadır AYNA

Lefkoşa’da dün akşam saatlerinde bomba paniği yaşandı. Terminal bölgesindeki tiyatro binası inşaatı önünde unutulan 2 valizde bomba olma olasılığı üzerine vatandaşlar polis çağırdı.

Olay yerine giden bomba imha ekibi çelik kalkan ile valizlere yaklaştı ve valizi açtı. Açılan valizden bir erkeğe ait eşyalar çıktı. Polis valizlerden çıkanları emare olarak alırken bölgedeki vatandaşlar derin bir nefes aldı.