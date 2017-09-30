HABER KIBRIS

TKP: Halk artık bu sisteme dur demeli

30/09/2017

TKP: Halk artık bu sisteme dur demeli
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Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı, sürekli olarak hükümette yer almayı başaran siyasi partilerin devlet olanaklarını kullanarak hükümette yer almayı başardığını savundu.

Tunalı yaptığı yazılı açıklamada,” Bu partiler ve vekilleri 4 yıl halkı unutuyor son bir yıl kala Devlet olanakları kullanılarak, başta parayla oy satın alınarak,iktidar olmayı beceriyorlar” ifadelerini kullandı.

Seçimlerde herkesi oy kullanmaya çağıran ve oy kullanmamayı  tepki görmenin “büyük hata” olacağını kaydeden Tunalı, “Halkımızın artık bu sisteme dur demesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.



TAGS: Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (
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