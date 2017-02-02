TKP Lideri’nden Halkın Partisi’ne yönelik sert sözler

Mehmet Çakıcı, Toplumcu Kurtuluş Partisi -Yeni Güçler olarak iktidara hazırlandıklarını söyledi. Çakıcı, Halkın Partisi'ne yönelik de sert söylemlerde bulundu ve "HP, bir balon" dedi.

Milliyet'ten SEFA KARAHASAN'ın haberine göre, Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, Meclis'te ve siyasi arenada renkli bir kişiliğe sahip bir isim. Toplumcu Demokrasi Partisi'nde (TDP) Demokrasi ve sevgi bittiği" gerekçesiyle yeni bir yola çıktı. Yanında eski Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) yöneticileri ve sempatizanlarıyla birlikte. Harıl harıl bir çalışma içerisine girildi. Sonay Adem ve Ali Gulle gibi güçlü isimlerin ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden (CTP) istifa edip TKP'ye katılması gözleri buraya çevirdi. Parti genel merkezinde buluştuk dün. Heyecanlı ve 'başarı için yola çıktık' diyen bir başkan ile konuştuk. TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, "Geniş bir kitleye hitap eden ve merkezde yer alan bir parti oluşturduklarını" söyledi ve "Hedef iktidar olmak" dedi. TKP Yeni Güçler olarak sokağa hızlı çıktıklarını anlattı. Çakıcı, "TDP'de oluşan bir klik vardı. Kendisi gibi düşünmeyenleri yok eden. Bizler mücadele ettik ama o klik yapı partiyi değil kendilerini düşündü" dedi.

'CHE tşörtlü solculuk'

Solculuğun CHE tşörtü giyerek yapılamayacağını söyleyen Çakıcı, "CHE tşörtleri sizi kurtarmaz" dedi. Çok dertli gibiydi ama yeni ufuklara bakan bir lider görüntüsü çizdi. TDP'nin 'mahkemelere' döndüğünü, bu gidişe artık tahammül edilemez hale geldiğini belirtti. TKP Yeni Güçler oluşmadan önce bölgelerde toplantılar yaptıklarını ifade eden Çakıcı, "Çizmeleri giydim. Tabanla beraber, halkla beraber haret eden bir parti kurduk. Bu parti giderek büyüyecek. Sevgi olacak, sahiplenme olacak. Demokrasi olacak" dedi. Parti olarak iktidarı hedeflediklerini anlatan Mehmet Çakıcı, "Kıbrıs Türk halkının mevcut yapılardan memnun olmadığını" söyledi. Halkın zamlar karşısında zor durumda bırakıldığını kaydeden Çakıcı, "Çözüm, TKP Yeni Güçler olacak" dedi. Çakıcı, "TKP'nin geniş bir kitleye hitap edeceğini" söyledi.

HP'ye yönelik sert sözler

Partiye katılımların da devam edeceğini anladım. Bu konuda hummalı bir çalışma var. Parti merkezi hareketli. Bölgelerden yeni katılımların olduğunu anlattı Çakıcı Başkan. Ayrıca SDP ile varılan birlikteliğin önemli olduğuna işaret etti. Komitelerin kurulduğunu söyledi. Toplumda TKP Yeni Güçlere yönelim olduğunu anlatan Mehmet Çakıcı'nın Halkın Partisi ve Genel Başkanı Kudret Özersay'a yönelik tepkisi de dikkat çekiciydi. Mehmet Çakıcı, "HP'nin bir şehir efsanesi olduğunu" savundu ve şu çarpıcı sözleri söyledi; "Bir balon söylemlerle HP yaratıldı. Algı operasyonları ile HP öne çıkarılmaya çalışılıyor. Eski UBP ve DP'den olanların çocuklarının oluşturduğu bir partidir HP."

'Toplumun karşısına çıkın'

"HP ile bir şehir efsanesi yaratılmaya çalışılıyor. Genel Kurullarını yaptılar. Kimler var yönetimde. Kimler halkı temsil edecek. İsim yok. Gizleme var. Toplumun karşısına çıkmıyorlar. Sadece Kudret Özersay var. İkinci bir isim söyleyemeyiz. İnsanlar TKP'yi tanıyor, bizi tanıyor. Ama HP'de Özersay'dan başkasını tanımıyor. Siyasi figürlerin kadrosunu göremedim. Bu bir internet oyunu değil. Yapılan anketler de algı operasyonun bir parçası. Anket şirketleri de artık daha sağlıklı yapacaktır anketlerini bundan sonra." Başkan Çakıcı'dan aldığım intiba, 'bu işte bizde varız' oldu. Kıbrıs Türk siyasetinin de önümüzdeki günlerde hareketleneceğini söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Hüseyin Özgürgün arasındaki 'kriz' bunun da bir göstergesi. Bakalım, halk ne diyecek?