TKP Yeni Güçler adayları Güzelyurt'u gezdi

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) ile Birleşik Kıbrıs Partisi’nin (BKP) oluşturduğu Değişim ve Kurtuluş İttifakı milletvekilleri adayları, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Güzelyurt ve Lefke bölgesi milletvekilleri adayları, bu çerçevede Güzelyurt bölgesi esnafı ve bölge halkıyla bir araya geldi.

Tek yürek, tek yumruk sloganıyla yapılan ziyaretlere, bölge halkı yoğun ilgi gösterdi. Ziyaretlerde TKP Yeni Güçler’in seçim bildirgesinde yer verdiği sosyal konulara büyük önem gösterilirken, esnaf yaşadıkları sorunları da aktarma fırsatı buldu. Oldukça sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyaretlerde, Güzelyurt esnafı sadece seçim dönemlerinde hatırlanmak istemediğini belirtti.

Güzelyurt’a gereken önemin geçmiş hükümetler döneminde verilmediğini ifade eden esnaf, TKP Yeni Güçler’in bölgeye gösterdiği ilgiden memnun olduklarını ifade etti.