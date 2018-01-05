TKP Yeni Güçler: 'Değişim ve Kurtuluş Başlıyor'

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) ile Birleşik Kıbrıs Partisi’nin (BKP) oluşturduğu Değişim ve Kurtuluş İttifakı, 7 Ocak erken genel seçim çalışmaları çerçevesinde dün akşam dayanışma yemeği düzenledi. “Değişim ve Kurtuluş Başlıyor” sloganıyla düzenlenen şölen, Hidden Garden’da gerçekleştirildi. Milletvekili adaylarının yanında yüzlerce partilinin katıldığı ve salonun hınca hınç dolduğu şölende coşkulu saatler yaşandı. Şölende sahne alan SOS grubu sevilen şarkılarını TKP Yeni Güçler’e gönül vermiş yüzlerce kişiyle birlikte seslendirdi. Daha sonra sahneye çıkan Ersen Sururi ve Zeliş Şenol da geceye ayrı bir renk kattı. Yemek 5 TV kanalı tarafından canlı olarak yayınlandı.

Dayanışma yemeğinde, TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı ile Değişim ve Kurtuluş İttifakı Eş Başkanı İzzet İzcan birer konuşma yaptı. Ardından milletvekili adayları tek tek sahneye davet edilerek partilileri selamladı. Coşkunun doruğa çıktığı gecede partililer ve adaylar, seçim öncesi moral depoladı.

ÇAKICI: “BİZ MÜHRÜMÜZÜ DEĞİŞİMDEN YANA KULLANACAĞIZ”

TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı gecede yaptığı konuşmada, partinin iktidara doğru yürüdüğünü, bu yürüyüşün ayak seslerinin duyulmaya başladığını söyledi. TKP Yeni Güçler’i kötü göstermeye, yok saymaya çalışan kesimler olduğuna dikkat çeken Çakıcı, uygulanmaya çalışılan karartma politikalarının işe yaramadığının, bu akşam bu salonu dolduran kalabalık halk desteğinden belli olduğunu ifade etti.

Seçime çok az bir süre kaldığını belirten Çakıcı, “ Bizim tarafımız nettir. Biz emekçinin, işçinin, memurun, polisin, çiftçinin, öğretmenin, tüm ezilen kesimin ve orta direğin partisiyiz. Parti manifestomuzu sosyal devlet anlayışının gerektirdiği biçimde hazırladık. 40 yıldır bu ülkeyi yönetenler bu topluma artık bir şey veremez. Bu saltanat yıkılmalı, bu düzen değişmelidir” dedi.

Seçim manifestosunda yer alan projelerle ilgili de konuşan Çakıcı, verdikleri sözlerin arkasında olduklarını, seçim manifestosunda vadettiğimiz tüm projelerin hayata geçirmek için halkın desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi. Çakıcı, “Birileri saraylarda lüks içinde yaşarken, vatandaş sorunlarla boğuşuyor. Biz bu düzeni değiştireceğiz. Bizim insanımız da refah içinde yaşayacak” dedi. Her kesimden insanlar olarak bir araya geldiklerini belirten Çakıcı, değişim zamanının geldiğini, değişimin adresinin TKP Yeni Güçler olduğunu söyledi.

Çakıcı, vatandaşın mührünü değişimden yana kullanmasının önemli olduğunu, TKP Yeni Güçler’e mühür vurmanın değişime mühür vurmak olduğunu söyledi. Çakıcı, Nazım Hikmet’in “Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak, nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa” şiiriyle sözlerini noktaladı.

İZCAN: “BU DÜZEN 7 OCAK’TA DEĞİŞECEK”

Değişim ve Kurtuluş İttifakı Eş Başkanı İzzet İzcan da, yolun sonuna doğru gelindiğini belirterek, mevki ya da makam peşinde olmadıklarını bir şeyleri hep birlikte başarmak için mücadele ettiklerini kaydetti. Köy köy gezerek vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade eden İzcan, “ Bütün kurumlarımızı kendimiz yönetmek istiyoruz. Bu bir iktidar kavgasıdır. İktidarı, ülkemizi yönetmeyi, barışı talep ediyoruz. İki toplumun yakınlaşmasını istiyoruz” dedi.

İzzet İzcan, sermayeden yana olmadıklarını, işçiden, köylüden, polisten, memurdan, hayvancıdan, çiftçiden, faiz borcu altında ezilen üreticiden, çocuklardan ve gençlerden yana olduklarını belirtti. UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’e seslenen İzcan, 1 Milyon doları nereden bulduğunu sordu. İzcan, “Hesap veremiyorsun. Utan da çıkma artık insan içine. Mahkeme salonlarına gideceksin. Boynumuzun borcudur senin gibileri yargılatmak. Bu düzen 7 Ocak’ta değişecek” şeklinde konuştu.