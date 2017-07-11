TKP Yeni Güçler: Federal Çözümde Israrlıyız

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler, federal çözümde ısrarlı olduğunu, bundan kaçışa izin vermeyeceğini belirtti.

TKP Yemi Güçler Genel Sekreteri Sonay Adem yaptığı yazılı açıklamada, başarısız Crans Montana zirvesinden sonra yaşanan sürecin endişe verici olduğunu belirterek, tarafların birbirlerini suçlayarak izledikleri tutumun her iki tarafta da ayrılıkçıların ekmeğine yağ sürdüğünü kaydetti.

Adem, “bu son” propagandası altında bilinmeyen B ve C planları ile federal çözüm perspektifinden geri dönülmez bir şekilde kaçmak için özel bir gayret sarf edildiğini ileri sürerek, şunları ifade etti:

“Sürecin bir tarafı BM parametrelerini yok sayarak, federal çözümden kurtulmaya ve 1960 statükosunu sürdürmeye, bir diğeri de artık BM parametreleri ile sorunun çözülemediğini B ve C planlarını yürürlüğe koyacağını söylüyor. Üstelik her hali ile görüşme sürecini kendisinin yürüttüğünü ilan eden TC Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu Kıbrıslı Türkleri yok sayarak, ‘gidip Cumhurbaşkanı ve Başbakanla görüşeceğim’ dedikten sonra, KKTC’ye gelip bizi de bilgilendireceğini söylemesi kabul edilmez bir tutumdur. Bunu asla kabul edemeyiz”

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ilk mesajında havlu attığını ve “Bizden sonraki kuşaklar inşallah çözer” dediğini ifade eden Adem, aralarında tescilli federal çözüm karıştı olanların da olduğu dört parti temsilcisinin ortak basın toplantısı yaparak, “Süreç tıkandı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres gelsin ve sürecin önünü açsın” çağrısının çok manidar olduğunu savundu.

Adem, “50 yıldır devam eden Kıbrıs sorununun çözüm çabaları sonucu başta BM Güvenlik Konseyi beş daimi üyesi olmak üzere BM, AB gibi uluslararası ve uluslar üstü yapıların, Türkiye, Yunanistan ve ülkemizdeki her iki toplumun ezici çoğunluğu tarafından desteklenen BM parametreleri çerçevesinde iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm hedefinin ne Güney’in hegemonyacı güçleri, ne de Kuzey’in ayrılıkçı güçleri tarafından öldürülmesine asla izin vermeyeceğiz” dedi.

Adem, Cumhurbaşkanlığındaki toplantıya sadece Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin çağrılmasını da eleştirerek, “TKP Yeni Güçler bu durumu kabul etmemektedir. Ya tüm siyasi partiler Meclis içi ve dışındakiler Cumhurbaşkanlığındaki toplantıya birlikte çağrılmalı veya Meclistekiler ayrımsız çağrılmalıdır” dedi.