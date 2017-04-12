Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler İskele İlçe Merkezi açıldı.

EMİROĞLULARI

TKP Yani Güçler’den yapılan açıklamaya göre, açılışta konuşan TKP Yeni Güçler Örgütlenme Sekreteri Mustafa Emiroğluları, son 20 yıllık dönemde hükümet olan siyasal partilerin topluma verecek hiçbir şeyi kalmadığı gibi, zarar verir duruma geldiklerini iddia etti.

Toplumun sürekli fakirleştirildiğini, kamuya ait kaynakların yağmalandığını, yandaşların kayırılıp zenginleştirildiğini ileri süren Emiroğluları, bu yüzden siyaset kurumuna ve siyasetçiye olan güvenin dibe vurduğunu kaydetti.

Emiroğluları, TKP Yeni Güçler’in köklü geçmişiyle yeni bir siyasi parti olarak eşitlik, özgürlük ve adalet temel hedefiyle toplumu aydınlık ve onurlu geleceğe taşıyacağını ifade ederek, halkı TKP Yeni Güçler çatısı altında birleşip iktidara yürümeye davet etti.

ŞAMMALİ

İskele İlçe Başkanı Ali Şammali ise, ilçe merkezinin hizmete açılmasıyla çalışma şevk ve azimlerinin de arttığını ifade ederek, İskele – Karpaz İlçesindeki örgütlülüklerini en üst seviyeye getirmeyi hedeflediklerini söyledi.