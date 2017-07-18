TKP Yeni Güçler Meclis’te eşit muamele talep etti

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler), Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na başvurarak Meclis’te eşit muamele talep etti.

TKP Yeni Güçler’den yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Sonay Adem imzasıyla Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber’e bugün gönderilen yazıda, Anayasa’nın 70’inci maddesine atıf yapılarak, TKP Yeni Güçler’in Siyasal Partiler Yasası’nın öngördüğü tüm yasal gerekleri yerine getirdiği ve 7 Mayıs 2017’de 1. Olağan Kurultayı’nı yaparak kurumsal bütünlüğünü tamamladığı belirtildi.

Prof. Dr. Mehmet Çakıcı’nın kurucu üye olarak katıldığı kurultayda Parti Genel Başkanlığı’na oy birliğiyle seçildiği kaydedilen yazıda, TKP Yeni Güçler’in Genel Başkan Mehmet Çakıcı ile Meclis’te temsil edildiği görüşü ifade edildi.

“Sonuç itibarı ile TKP Yeni Güçler olarak Anayasa’ya aykırı Siyasal Partiler Yasası’nın 25’inci maddesine dayanarak partimize uygulanan bu ayrımcı tutumdan derhal vazgeçilmesini ve Meclis’teki siyasal partilere eşit davranılmasını arzu ettiğimizi belirtmek istiyoruz. Bu amaçla gereğinin yapılmasını rica ederiz” denilerek Meclis Başkanlığı’nda eşit muamele talep edildi.