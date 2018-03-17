TKP Yeni Güçler: Örtülü Ödenekler Bütçeden Çıkarılsın

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler), “Cumhuriyet Meclisi'nde görüşülmeye devam eden 2018 yılı Bütçe Yasa Tasarısı'nda 4 bakanlığın bütçelerinde 500’er bin TL örtülü ödenek olmasının halkın vicdanını ciddi şekilde sızlattığını” belirterek, bu ödeneğin bütçeden çıkarılmasını, yapılmaması halinde de milletvekillerinin bütçeye ret oyu vermesini istedi.

TKP Yeni Güçler Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu yazılı açıklamasında, devletin sağlık ve eğitim alanlarındaki asli görevlerini maddi kaynak yetersizliği nedeniyle yapamazken koalisyon ortağı partilerin genel başkanlarının üstlendiği bakanlıklara ayrılan ödeneğin kabul edilebilir olmadığını savundu.

Davulcu, eğitim ve sağlıkta parasızlık yüzünden hizmetlerin sürekli geriletildiğini, hal böyleyken, 4'lü koalisyon ortağı partilerin her birine 500 bin TL'den toplam 2 milyon TL ve Cumhurbaşkanı'na 1 milyon 300 bin TL örtülü ödenek verilmeye kalkılmasının vicdanlarda mahkûm olmuş bir davranış olduğunu kaydetti.

Davulcu, bütçe henüz yasalaşmadan örtülü ödeneklerin tümünün bütçeden çıkarılması için hükümet yetkililerine çağrı yaptığını kaydederek, “Bu yapılmaması halinde Cumhuriyet Meclisi'nde halka vekâleten görev yapan milletvekillerine bu bütçe tasarısına ret oyu vererek bu ‘yasal hırsızlığı’ önlemeye davet ediyoruz” ifadelerini kulland