TKP Yeni Güçler'den Evsiz ve Yeni Evli Çiftler İçin Önemli Proje

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Milletvekili adayları, seçim ziyaretleri kapsamında Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ni ziyaret etti. TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Çakıcı ziyarette yaptığı konuşmada, 7 Ocak seçimine kısa bir süre kaldığını belirterek “Parti olarak projelerimizi ortaya koyduk çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

ÇAKICI: “ÜLKENİN KAYNAĞA İHTİYACI VAR, VERGİ REFORMUYLA BAŞLAYACAĞIZ”

Toplumun çok kararlı bir siyasi liderliğe ihtiyacı olduğunu ifade eden Çakıcı, ilk yapacakları işin Vergi Reformu olduğunu söyledi. Çakıcı, bu ülkenin kaynağa ihtiyacı olduğunu, sınırsız vergi muafiyeti olanların 5 yılla sınırlandırılacağını, bu kaynağın sağlık ve eğitim de kullanılacağını kaydetti. Tarım reformuyla ilgili de konuşan Mehmet Çakıcı, TKP Yeni Güçler olarak zenginlik sınırı getirileceğini, sağlanan gelirin dar ve orta gelirli çiftçiye aktarılacağını kaydetti. TKP Yeni Güçlerin kilit parti konumunda olduğunu yineleyen Çakıcı, halkın tepkisini balon partilerden gerçek partilere yönlendirdiğini belirtti.

“EVSİZ VE YENİ EVLİ ÇİFTLERE YÖNELİK BİR PROJEDİR”

Çakıcı, kendilerine uygun projeler hazırladıklarını belirterek, seçim bildirgesinde yer alan ve ses getiren Sosyal Konut projesiyle ilgili Müteahhitler Birliği’yle yeniden görüşmek istediklerini kaydetti. Sanki ilk kez yapılacak gibi gösterilen bu projenin Türk-Sen ziyaretinde de gündeme geldiğini belirten Çakıcı, daha önce yapılmış birçok proje olduğunu bildiklerini kaydetti. Çakıcı, evsiz ve yeni evli çiftlere yönelik olarak sosyal konutların yapılması gerektiğini belirterek, ilk araştırmaların Türkiye’de TOKİ sosyal konutlarının örnek alınarak yapıldığını kaydetti. Mehmet Çakıcı, “Kendi Müteahhitlerimizin uluslararası bankalardan ya da yerli bankalardan devletin kefil olmasıyla bu kredinin alınabileceğini daha önce konuştuk. Faiz farkı fonuyla faizlerin düşürülmesiyle 20 yıllık bir krediyle, ayda 500 TL gibi bir ücrete 2+1 80 metre kare konutların, evsiz insanlar için yapılabileceğini gördük” dedi. Çakıcı, Hükümete gelmeleri durumunda Müteahhitler Birliği’yle işbirliği içerisinde sosyal konut projesini mutlaka hayata geçireceklerini belirtti. Seçimden sonra Birliği yeniden ziyaret edeceklerine olan inancını dile getiren Çakıcı, “Kararlı duruşumuzu sizlerle beraber gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

“YENİ BİR SİYASİ LİDERLİĞE İHTİYAÇ VAR”

Kıbrıs Türk halkının liderliğe ve böyle bir projeye ihtiyacı olduğunu belirten Çakıcı, “Vatandaş, UBP, DP, CTP’nin son yıllardaki iktidarından bıktı, gelenler aynı gidenler hep aynı. Yeni bir siyasi liderliğe ihtiyaç vardır, bu siyasi liderlik kararlı ve arkasının da temiz olması gerekmektedir. Arkasında rüşvet, yolsuzluk olmamalıdır” şeklinde konuştu. Çakıcı, sokaktaki pazardaki nabzın kendilerine ışık olacağını kaydederek, en büyük amaçlarının kendi sivil toplum örgütleriyle, kendi dokumuza uygun şekilde bu projeleri hayata geçirmek olduğunu belirtti.

GÜRCAFER: “SOSYAL KONUT PROJESİ BİZİ HEYECANLANDIRIYOR”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer’de, böyle önemli bir projeye parmak bastıkları için TKP Yeni Güçler’e teşekkür ederek sözlerine başladı. Devletin vatandaşına konut sağlamak durumunda olduğunu kaydeden Gürcafer, “Bu tür güzel projelerin geçmişten günümüze suiistimal edildiğini gördük, yaşananlar hem ekonomik hem de sosyal olarak ülkeye çok büyük zararlar verdi” dedi. Bu projenin kendilerine çok büyük heyecan verdiğini belirten Gürcafer, seçimlerden sonra bunları çok daha detaylı konuşma fırsatı bulma temennisinde bulundu.

“DEVLETİN GELİRİ POPÜLİZME MALZEME EDİLMEMELİ”

Gürcafer, bu projede hassas oldukları bazı konular olduğunu belirterek, bunları sıraladı. Sosyal konut projesinde hak sahiplerinin belirlenmesi aşamasının özerk olması gerektiğini belirten Gürcafer, kontrolsüz bir biçimde yapılmaması gerektiğini ifade etti. İnşaat sektörünün bugün ülkede yüzde 15’lik bir paya sahip olduğunu belirten Gürcafer, bilimsel çalışmalardan yola çıkarak yaptıkları hesaplarda bir inşaatın sıfır noktasından ürün olduğu ve satıldığı güne kadar devletin kasasına yatan miktarın yüzde 40 olduğunu ifade etti. Bu rakamların çok ciddi rakamlar olduğunu belirten Gürcafer, ülke ekonomisine çok büyük etki yaptığını kaydetti. Böyle bir sektörü incitmeden sosyal konut sorununu çözmenin yolunun bulunması gerektiğini kaydeden Gürcafer, gerçek anlamda ihtiyaç duyan insanları belirleyip onlara yönelik konut yaparken, diğer taraftan da yap sat sektörünün olumsuz etkilenmeyeceği, devletin gelirini popülizme malzeme etmemenin çok iyi düşünülmesi gerektiğini belirtti.

“BU FİYATLARA YAPILABİLİR”

Gürcafer, TKP Yeni Güçler Başkanı Mehmet Çakıcı’nın açıkladığı rakamlara yakın taksitlerle bu projenin hayata geçebileceğini kaydetti. Bu tür güzel projelerle ilgili ihtiyaç duyulan kaynakların kendimiz tarafından yaratılabileceğinin altını çizen Gürcafer, üzerinde ciddi şekilde çalışma yapılması gerektiğini, önümüzdeki dönem bu tür projelerin hayata geçmesi hususunda birlikte çalışılabileceğini buna hazır olduklarını belirtti.