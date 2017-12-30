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Toby adlı bebek dünyaya gözlerini süpermarkette açtı

Amerika Birleşik Devletleri’nde mutfak alışverişine giden hamile bir kadın markette doğurdu

30/12/2017

Toby adlı bebek dünyaya gözlerini süpermarkette açtı
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Mutfak alışverişine giden 9 aylık hamile bir kadın marketten kucağında bebeğiyle çıktı.

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki bir süpermarkette, doğum sancıları tutan kadın yere yığılınca, etraftakiler panik halinde önce telefona sarıldı.

Market çalışanları ile müşteriler, daha sonra doğum başlayınca mecburen kolları sıvamak zorunda kaldı.

Ambulans ekipleri geldiğinde minik bebek çoktan dünyaya gelmişti.

Bebeğin kordonunu marketin sahibi kesti.

Doğumdan hemen sonra ulaşan sağlık ekipleri anne ve bebeği hastaneye kaldırdı.

Anne erkek olan bebeğe Toby adını koydu.

Toby’nin sağlık durumu gayet iyi.



TAGS: Toby, Amerika Birleşik Devletleri, abd, haber, kıbrıs
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