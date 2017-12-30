Toby adlı bebek dünyaya gözlerini süpermarkette açtı
Amerika Birleşik Devletleri’nde mutfak alışverişine giden hamile bir kadın markette doğurdu
30/12/2017
Mutfak alışverişine giden 9 aylık hamile bir kadın marketten kucağında bebeğiyle çıktı.
ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki bir süpermarkette, doğum sancıları tutan kadın yere yığılınca, etraftakiler panik halinde önce telefona sarıldı.
Market çalışanları ile müşteriler, daha sonra doğum başlayınca mecburen kolları sıvamak zorunda kaldı.
Ambulans ekipleri geldiğinde minik bebek çoktan dünyaya gelmişti.
Bebeğin kordonunu marketin sahibi kesti.
Doğumdan hemen sonra ulaşan sağlık ekipleri anne ve bebeği hastaneye kaldırdı.
Anne erkek olan bebeğe Toby adını koydu.
Toby’nin sağlık durumu gayet iyi.