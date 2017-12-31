Tolga Çevik, Cem Yılmaz Aynı Sahnede

Tolga Çevik’in yeni gösterisi TOLGSHOW’un ikinci bölüm konuğu ‘Cem Yılmaz oldu.

2001 yılında vizyona giren ‘Vizontele’den bu yana ekran önünde hiç yan yana gelmeyen ikili, Zorlu PSM’de sahnelenen doğaçlama oyunda izleyicileri gülmekten kırıp geçirdi.

Çevik ve Yılmaz’ın ailelerinin de ön sıradan izlediği oyunda Tolga Çevik ile Cem Yılmaz bugüne kadar haklarında çıkan haberlere ve aile hayatlarına göndermelerde bulunurken, ikili arasında yaşanan esprili diyaloglar ve atışmalar izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

BUGÜN DE BEN KALABALIK GELDİM HOCAM

Tolga Çevik’in 10 yıldır hayat verdiği ‘Arkadaşım’ karakterinin gizemli yönetmen ile çatışmasına ‘kayınbiraderi’ Cem Yılmaz da dahil oldu.

Yılmaz, gizemli yönetmene, aile adına hesap sorarken, bu sezon yönetmene karşı ipleri eline aldığını açıklayan Arkadaşım’ın Yılmaz’ı işaret ederek, “Bugün de ben kalabalık geldim hocam” sözleri izleyiciyi kahkahaya boğdu.

Zorlu PSM Drama Sahnesi’nde sahnelenen ve biletleri kapalı gişe satılan TOLGSHOW’un Cem Yılmaz’ın konuk olduğu ikinci bölümü 06 Ocak’ta saat 23.30’da FOX’ta yayınlanacak.