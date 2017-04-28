Tolun:‘Larnaka üzerinden Turist getirebileceğiz!’

KITSAB Başknı Orhan Tolun, AB Parlamentosu’nun Türkiye aleyhine Türkiye’nin denetim sürecine alınması kararının turizme olan etkisini YenAi Bakış’a değerlendirdi. Tolun, alınan kararın KKTC’yi etkilemeyeceğini söyledi.

Tolun, Avrupa’dan gelecek olan turistin KKTC’ye Türkiye üzerinden gelmek istemediğine dikkat çekerek, Türkiye ile çalışan acentelerin müşterilerinin bir kısmını ülkemize yönlendirdiklerini, bu nedenle yabancı turist sayısında bir düşüş beklenmediğini söyledi.

Tolun, “Bakanlık ile görüşmelerimiz sonucunda Rum tarafından gelenlere teşvik verildi. Larnaka üzerinden turist getirebileceğiz. Bu nedenledir ki kendimizi Avrupa coğrafyası içinde göstermek için reklam kampanyalarına başlamamız gerekir” diye konuştu.

Deniz ABİDİN

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun, AB Parlamentosu’nun Türkiye aleyhine Türkiye’nin denetim sürecine alınması kararının turizme olan etkisini Yeni Bakış’a değerlendirdi. Tolun, alınan kararın Türkiye aleyhine olduğunu ifade ederek, Avrupa kanadı açısından bakıldığında olumsuz etkileyeceğini söyledi. Tolun, Türkiye’nin Avrupa’dan gelmeyecek olan turist için son günlerde Arap ülkelerine yöneldiğini belirtti. Tolun, KKTC’nin Türkiye coğrafyasında görüldüğünü ve bazı kişilerin ara sıra çıkıp vilayet yakıştırması yapmasının doğru olmadığını ifade ederek, turizm açısından Kıbrıs Adasının bir parçası olduğumuzu kullanmamız gerektiğini kaydetti.

“Türkiye coğrafyasından bir türlü çıkamadık”

Tolun, “Ülke olarak Türkiye ve Ortadoğu coğrafyasından çıkmayı bir türlü beceremedik” diyerek, yolun bir tarafının Avrupa olmasına rağmen, Türkiye ve Ortadoğu coğrafyasından sürekli etkilenildiğini söyledi.

“Yüzde 25 artış var”

Tolun, bu yıl Türkiye’den gelen turist açısından bakıldığında ise yüzde 25’e varan bir artışın söz konusu olduğunu belirtti.

“Yabancı turist sayımızda düşüş beklemiyoruz”

Avrupa’dan gelecek olan turistin ülkeye Türkiye üzerinden gelmek istemediğine dikkat çeken Tolun, bunun olumsuz bir durum olduğunu kaydetti. Tolun, Türkiye ile çalışan acentelerin Türkiye’ye gitmek istemeyen müşterilerinin bir kısmını ülkemize yönlendirmeye çalıştıklarını belirtti. Tolun, bunun KKTC açısından olumlu bir gelişme olduğunu söyleyerek, “Türkiye’ye gitmek istemeyen müşteriler bize yönlendirildiği için yabancı sayımızda da bir düşüş beklenmiyor” dedi.

“Larnaka üzerinden turist getirebileceğiz”

Tolun, ülke olarak kendimizi Avrupa coğrafyası içinde göstererek, reklamın Avrupa pazarına yönelik yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Tolun, şöyle devam etti, “Bakanlık ile görüşmelerimiz sonucunda Rum tarafından gelenlere teşvik verildi. Yani biz Larnaka üzerinden turist getirebileceğiz. Bu nedenledir ki kendimizi Avrupa coğrafyası içinde göstermek için reklam kampanyalarına başlamamız gerekir”

Tolun, tüm bunlar yapılırken çevrenin de düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekerek, çevre temizliğinin önemli olduğunu söyledi.

“Sürdürülebilir kılmak için çalışmalıyız”

Tolun, “Şu an için turist sayımızda düşüş yok, ancak bu Türkiye ile çalışmak istemeyen tur operatörlerinin bize yönlendirme yapmasının sonucudur. Bu daha ne kadar sürdürülebilir? Bunu sürdürmenin yolu bizim Avrupa coğrafyası içinde olduğumuzu göstermekten geçer” diye konuştu.