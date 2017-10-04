Tom Petty veda etti

arkıcı kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Tom Petty & The Heartbreakers’ın menajeri Tony Dimitriades, aile adına yaptığı açıklamada Tom Petty’nin ‘zamansız bir şekilde’ hayatını kaybettiğini duyurdu. 1950 yılında doğan ünlü Amerikalı şarkıcı The Heartbreakers grubu ile birçok önemli şarkıya imza atmıştı. Albümü 80 milyondan fazla satarak dünya çapında rekor kıran Tom Petty, kısa bir süre önce mesleğindeki 40’ıncı yılını kutlamıştı.