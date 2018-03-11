Tomb Raider'in Lara Croft'u: Türk mutfağı favorim

16 Mart'ta vizyona girecek "Tomb Raider"da "Lara Croft" karakterine hayat veren Alicia Vikander, "Türkiye dendiğinde aklınıza ne geliyor?" sorusunu, "Avrupa’da doğmuş büyümüş biri olarak Türk mutfağı benim favorim diyebilirim" diye yanıtladı.

Hürriyet'ten Barbaros Tapan'a konuşan Vikander, sözlerine şöyle devam etti:

"Küçüklüğümden beri fast food dışında en sevdiğim yemekler Türk yemekleri olmuştur. Hangi şehre gidersem gideyim eğer Türk restoranı ya da Türk yemekleri yapan bir yer görürsem oraya girer yemek yerim."