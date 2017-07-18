Tomorrowland’dan Hemen Önce Girne’yi Salladı

Dünya’nın en iyilerinden Ümmet Özcan Tomorrowland sahnesinden hemen önce geçtiğimiz Cuma gecesi birbirinden güzel setleri ile önümüzde ki Lord’s Palace bünyesinde bulunan ODYSSEY CLUB’ta kabin başına geçti.

Tomorrowland 2017’de önümüzde ki hafta sonu sahne alacak olan Ümmet Özcan, sahnede kaldığı süre içerisinde en iyi performansını Odyssey CLUB konukları için sergilerken mekanı dolduran hayranlarına muhteşem bir gece yaşattı.

Havai fişek ve ışık gösterilerinin yanında ODYSSEY şov ekibi geceye renk katarken eğlence ritminin hiç azalmadığı gecede mekanın resident DJ’leri Barriso ve MR.Joker de sahne aldı.

Odyssey Club direktörü Atakan Ersin Durmuş yaptığı açıklama da geceyi unutulmaz kılan tüm misafirlere teşekkür ederken arka arkaya 3 yıldır çalıştıkları Ümmet Özcan ile önümüzdeki yıllarda da çalışma planları olduğunu belirtti.

Müzik ve dansın bir an için durmadığı gece sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.