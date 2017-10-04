Tonlarca su boşa akıyor

Gönyeli Çemberi ile Hidden Garden Düğün Salonu arasında kalan sazlık alandaki bir borunun patlaması sonucu tonlarca su günlerdir boşa akıp gidiyor.

Gönyeli Çemberi’nin Lefkoşa’ya girişinin yan tarafından bulunan ve Su Dairesi’nin Güzelyurt’tan gelen hattının geçtiği noktada yaşanan patlak nedeniyle 5 gündür sular boşu boşuna akıyor.

Sazlık alan içerisinde bulunan su dağıtım noktasında bir patlaktan dolayı akan sular adeta dere gibi boşa akıyor.

Müdahale eden yok

Geçen haftadan beridir sazlık alan içerisinde akan sulara ne Su Dairesi müdahale etti ne de belediye. Güzelyurt’tan gelen suyun bu denli boşa gitmesi o yolu kullanan herkes tarafından görülüyor. Yaklaşık 5 gündür durmadan akan suya ise hiçbir kurum müdahale etmiyor.

Neredeyse yola taşacak

Gönyeli Çemberi’ni her gün kullanan vatandaşlar, iç zamanlar yolun iç bölgelerinde gördükleri suyun dün itibarı ile neredeyse yolun kenarına geldiğini ifade ederek, “bu kadar su sıkıntısı çekerken, bu su israfı niye” diye konuştu. Vatandaşlar, yetkilileri göreve çağırarak su israfının durdurulmasını istedi.

Sazlık alan suya doydu

Sazlık alan içerisinde patlayan boru, adeta sazlık alanı göl haline getirdi. 5 gün boyunca tonlarca su akması nedeniyle artık toprak suyu çekmiyor. Sazlardan taşan sular ise yeni yapılan Gönyeli Çemberi Kaçış Yolları’na kadar taşmaya doğru ilerliyor.