Topaloğlu: Dersimize iyi çalıştık

Gençler Birliği Teknik Direktörü Hasan Topaloğlu, bugün Yenicami ile deplasmanda oynayacakları karşılaşmayla ilgili Havadis’e konuştu:

ZOR MAÇ:Sezonun ikinci haftasında, geçen yılın şampiyonu Yenicami’ye konuk olacaklarını belirten teknik direktör Hasan Topaloğlu, “Zor bir maç bizi bekliyor. Bu nedenle dersimize iyi çalıştık. Maç saatine kadar da çalışmaya devam edeceğiz. Hedefimiz, deplasmandan puan veya puanlar çıkartmak” dedi

Havadis/Coşkun KUTAY

Zorlu Yalova maçı ile başladıkları ligin ilk haftasında, arzuladıkları oyunu sahaya yansıttıklarına dikkat çeken Gençler Birliği Teknik Direktörü Hasan Topaloğlu, “Özellikle oyunun ilk 70 dakikalık bölümünde, pozisyon ve golü bulduk. Bu süreçte rakibimize pozisyon vermeyerek, iyi bir oyun sergiledik ve 4-0’lık avantaj yakaladık. Ancak bu skordan sonra, gerek rehavet ve gerekse bazı futbolcuların oyundan düşmesi neticesinde, ardı ardına kalemizde gördüğümüz gollerle, adeta kabus yaşadık. Neticede tek sevincimiz galibiyet oldu. Bu nedenle son 20 dakikadan, ders çıkartmamız lazım. Önemli olan lige galibiyetle başlayıp moral bulmaktı. Bunu başarmış olduk. Şimdi önümüze bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Dersimizi iyi çalıştık”

“Geçen yılın şampiyonu ve sezona Magusa Türk Gücü deplasmanına iyi başlayan Yenicami’ye bu hafta konuk oluyoruz. Bu nedenle zor bir maç bizi bekliyor” diyerek sözlerini sürdüren Hasan Topaloğlu, “hafta sonu oynayacağımız Yenicami ile ilgili dersimize iyi çalıştık. Karşılaşmaya iyi hazırlandık ve maç saatine kadar da çalışmalarımıza devam edecek. Hedefimiz bu deplasmandan, mutlak puan ve puanlar çıkartmak” dedi.

“Ligde kolay maç yok”

Geçen hafta cezalı olup, bu hafta aramıza dönecek olan Ertan ve Emir gibi tecrübeli oyuncuların müsabakaya büyük katkı sağlayacağına inandığını söyleyen teknik Direktör Hasan Topaloğlu, “ Ligde kolay maç yok. Denk güçler var. Motive olan, doğruları yapan, puanları hanelerine yazacak. Karşılaşmayı izleyecek olanlar, zevkli ve kaliteli bir müsabaka seyredecek” şeklinde konuştu.