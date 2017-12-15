Topaloğlu: Kazanmak için her şeyi yapacağız

Geçtiğimiz hafta lider Doğan Türk Birliği’ni yenerek zirve iddiasını sürdüren Gençler Birliği, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Ozanköy ile ilgili hazırlıklarını, Teknik Direktör Hasan Topaloğlu’nın nezaretinde antrenör Hüseyin Dorak ve Ozan Uzunoğlu’nun İskele Cumhuriyet Stadı’nda dün yaptırdığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Hasan Topaloğlu çalışma sonrasında Havadis’e konuştu.

“D.T.B. galibiyeti, bizi zirve yarışında tutmaya yetti”

Süper Ligin 12.haftasında; lider Doğan Türk Birliği’nin karşısına, zirve mücadelesinde olmak veya olmamak düşüncesiyle çıktıklarına dikkat çeken Hasan Topaloğlu, “Bu nedenle hafta içerisinde, bu bilinç içerisinde çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik ve müsabakaya çok iyi konsantre olarak başladık. Son haftaların çıkışta ve Lig lideri konumunda olan Doğan Türk Birliği karşısında çok iyi bir oyun ortaya koyarak, çok güzel ve önemli bir galibiyet aldık. Bu galibiyet bizi, zirve yarışında tutmaya yetti. Ayrıca, moral ve motivasyonumuzu da, üst seviyeye çekti” ifadelerini kullandı.

“Mutlak puanlarla dönmenin hesaplarını yapmaya başladık”

“Doğan Türk Birliği galibiyeti, bizim için artık geride kaldı. Şimdi önümüzdeki Ozanköy maçına odaklanmış bulunuyoruz. Ozanköy’ün; saha avantajı olan ve kaliteli oyuncuları bulunan bir takım olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle; zor bir deplasman karşılaşmasının bizi beklediğini düşünüyorum” diyerek sözlerini sürdüren Hasan Topaloğlu, “Ayaklarımızı yere basarak ve maça gerekli önemi vererek, oradan da mutlak puanlarla dönmemizin hesap ve çalışmalarını yapmaya başlamış bulunmaktayız. Konsantremizi bozmadan çok iyi mücadele ederek, bu zor deplasmandan puanlar çıkartmak için her şeyi yapacağımızı söyleyebilirim” dedi. Ayrıca, 12. güç olan taraftarlarının, bu zorlu müsabakada oyuncularını desteklemek üzere tribündeki yerlerini almalarını önemle dile getirdi.

Coşkun KUTAY/Havadis