Toparlanıyoruz Hareketi'nden hükümete ilginç gönderme
16/03/2018
Kudret Özersayın kurucusu olduğu Toparlanıyoruz Hareketinden hükümete ilginç gönderme.
Yenişehir arazisi konusunda Toparlanıyoruz Hareketi dikkat çeken bir paylaşım geldi
Hareket kamu arazilerinin verilmesi ile ilgili geçmişte yaşanan tartışmalar ve söylenenleri gündeme getirdi
İşte o paylaşım
‘Yenişehir’de 8 katlı yurt binası için verilen arsa yasal mıydı, değil miydi? Etik miydi, değil miydi?’ Acaba dünden bugüne ne değişti derken arşivlere baktık....