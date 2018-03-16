Toparlanıyoruz Hareketi'nden hükümete ilginç gönderme

Kudret Özersayın kurucusu olduğu Toparlanıyoruz Hareketinden hükümete ilginç gönderme.

Yenişehir arazisi konusunda Toparlanıyoruz Hareketi dikkat çeken bir paylaşım geldi

Hareket kamu arazilerinin verilmesi ile ilgili geçmişte yaşanan tartışmalar ve söylenenleri gündeme getirdi

İşte o paylaşım

‘Yenişehir’de 8 katlı yurt binası için verilen arsa yasal mıydı, değil miydi? Etik miydi, değil miydi?’ Acaba dünden bugüne ne değişti derken arşivlere baktık....