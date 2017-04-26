'Topraklarımızı geri verin' diyen Brezilyalı yerliler oklarla sokağa döküldü

Brezilya'nın başkenti Brazilya kentindeki eylemde, ata topraklarının çiftçiler ve keresteciler tarafından gasp edildiği gerekçesiyle sokağa çıkan yerliler, polisle karşı karşıya geldi.

Kongre binası önünde toplanan binlerce yerli, yaşadıkları topraklar üzerinde daha fazla hak sahibi olma taleplerini dile getirerek, binaya girmeye çalıştı. Eyleme müdahale eden emniyet birimleri, Kongre'nin kapısına kadar gelen yerlilere karşı güç kullanmak zorunda kaldıklarını açıkladı. Protestonun liderleri, geçtiğimiz yıl keresteciler ve çiftçiler ile yerliler arasındaki çatışmalarda 13 kişinin hayatını kaybettiğini belirtiyor.

4 BİN YERLİ KATILDI

Renkli kıyafetler giyen çok sayıdaki yerlinin düzenlediği gösteriler barışçıl bir atmosfer içinde başlarken, polisin yerlilerin yolunu kesme girişiminin ardından taraflar arasında çatışmalar başladı. Yerliler, plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanan polise ok ve sapanlarla karşılık verdi. Yerlilerden bazılarının hafifçe yaralandığı belirtildi. Göstericileri organize eden Sonia Guajajara isimli koordinatör gösteriye 4 bin yerlinin katıldığını söyledi.