Topraksız Tarım (Hydroponicsystem)

Topraksız Tarım uygulamalarından Akan Su Kültürü (HydroponicSystem)

Topraksız tarım dünyada ve ülkemizde her ne kadar yaygınolmasada hepimiz bir yerlerde bir şekilde duymuşuzdur. Ancak bir çok yorumlar var bu konuyla ilgili olarak. Kimi toprak olmadan tarım olmaz derken kimi ise topraksız tarımın daha iyi olduğundan yana. Benim sizlere söyleyeceğim ilk şey Topraksız Tarım kesinlikle geleceğin tarım yöntemidir ve olmazsa olmazlarımızdan birisi haline gelecektir. Ülkemizde bu sistemler geri planda kalmış olsa da günümüzde birçok Avrupa ülkesinde kullanılmaktadır. Hollanda, Avustralya ve İsrail gibi tarım ürünlerini tercih ettiğimiz, tarım üretiminde önde gelen ülkelerde bu tarım modeli uzun yıllardan beri yapılmaktadır.

Topraksız tarımın (HydroponicSystem) amacını az alandan çok ürün elde etmek olarak özetleyebiliriz. Bunun yanında asıl hedeflenen kaliteli ürün ve yüksek verim elde edebilmektir.

Topraksız tarım su kültürünün diğer topraksız tarım modellerinden en büyük ve en önemli farkı çok daha az miktarda su tüketimi gerçekleştirmesidir. Düşündüğünüzde toprak olmadan sadece su kullanarak nasıl az su tüketebiliriz diye düşünebilirsiniz fakat kullanılan su kapalı devre içerisinde dolaştırıldığı için su tüketimi diğer modellere göre daha düşük sevileyelerdedir. Topraksız tarımda alan sınırı yoktur. Bitkinin yaşayabileceği ve gelişebileceği ortamı sağlarsanız katlı sistemi o kadar yükseltebilirsiniz. Bu katları artırmanın bize yansıyacak olan tek dezavantajını işçilik olarak düşünebiliriz. Topraksız Tarımda katlı sistem uygulamaları birim alandan maksimum üretimi sağlamaktadır.

Kuzey Kıbrıs’ta yaygın olan hepimizin bildiği açık tarla üretimi ile arasında üründen ürüne farklılık göstermekle beraber 4 – 8 kat ürün yetiştirme artışı sağlanabilmektedir.

Kalite unsurlarına bakacak olursak açık tarlada yetiştirmek istediğimiz bitkimiz tarladan her türlü elementi istemsizce alabilmektedir. Bubitkimize zarar verebilmekte ve bu durum tüketiciler olan bizlere kadar çok kolayca ulaşabilmektedir. Açık tarla üretimlerinde toprak ile temas halinde olunduğundan ve ülkemizde üretim yapılan çoğu alanlarda bilinçsiz gübreleme ve tarımsal ilaçlar kullanıldığından ne yazık ki söylemem gereken evlerimize pek sağlıklı ürünler girmemektedir.

Topraksız tarım yetiştiriciliğine baktığımız zaman ise belli oranlarda hazırlanmış sadece bitkinin istediği miktardaki gübre karışımlarının su ile belli oranda karıştırılarak bitkiye verilmesiyle, bitkinin bu sudan ihtiyacı kadar yararlanması sonucu ürünün kalitesi maksimum düzeye çıkmaktadır. Kontrollü üretim demek kaliteli ve sağlıklı üretim demektir.

Toprakla temas olmamasından dolayı toprak kökenli hastalıkların ortadan kalkmasını ve en önemlisi ilaçlama yapılmamasından dolayı sağlık açısından önemini de vurgulamak isterim.

Topraksız tarımda yüksek verim dediğimizde aslında üst kısımda anlattıklarımdan anlaşılacağı gibi bitkimiz ihtiyacı olan besinleri kontrollü olarak almasından dolayı stres koşulu yaşamaz ve bu da ürünün rengine, boyutuna kısacası ürünün kalitesine istenilen şekilde etki eder.

Ülkemizde suyun bilinçli ve istenilen alanda kullanımını artırarak özellikle tarım sektöründe bu çağdaş ve yeni nesil tarım modellerinden biri olan ‘Topraksız Tarım Akan Su Kültürü (HydroponicSystem)’ gelecek nesiller için şimdiden bizlere ışık tutuyor.