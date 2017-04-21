Toros'tan İslam dünyasına çağrı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Fikri Toros, İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası’nın (ICCIA) 33. Genel Kurul toplantısına katıldı. Umman’da gerçekleştirilen Genel Kurul’da Toros, Umman Sultanlığı Ticaret ve Sanayi Bakanı Ali bin Masoud Al Sunaidi ile de görüştü.

Genel Kurul’da konuşma yapan Toros, İslam dünyasına adadaki yatırım fırsatları hakkında bilgi vererek, turizm ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Toros, İslam dünyasının çözüm sürecine destek vermesi talebini de dile getirdi.