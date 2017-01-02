Tosic ve Jelena Karleusa yeni yılı Belgrad’da karşıladı

Yeni yılda terör eylem yapma ihtimali karşı rotasını yurt dışına çeviren ünlüler arasında ünlü futbolcu Tosic de vardı. Beşiktaş'ın ünlü futbolcusu, yılbaşını ailesiyle birlikte Belgrad'da geçirdi.



Beşiktaş’ın ünlü futbolcusu Dusko Tosic, ve Sırp eşi Jelena Karleusa yeni yılda tedbirli davranıp, birçok ünlü isim gibi yurt dışına çıktı.



Ünlü çift kızlarıyla birlikte Belgrad’a gitti. ‘Yenge’ lakabıyla anılan Karleusa, Tosic’le çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Instagram’da 1 milyondan fazla takipçisi olan ünlü yıldızın fotoğrafına kısa sürede 70 bin beğeni geldi.







