Total 11inci parselde ikinci sondaja hazırlanıyor

Güney Kıbrısta tek yanlı ilan edilen münhasır ekonomik bölgede Fransız şirketinin iki ay önce tamamladığı 11’inci parseldeki sondaj çalışmalarının ardından, yine aynı parselde yeni bir sondaj yapmaya hazırlandığı haber verildi.

Güney Kıbrısta yayınlanan Fileleftheros gazetesinin haberine göre Rum yönetiminin tek yanlı “Münhasır Ekonomik Bölge” ilan ettiği deniz bölgesindeki 11’inci parselde “Onisiforu Batı 1” noktasında sondaj yapan Fransız şirketi, bu çalışmalarında topladığı verileri analiz etti ve son ayda iki özel gemiyle yeni bilimsel araştırma yaptı.

İlk sondajında, bölgenin jeolojik yapısının Mısır’ın Zohr yatağının “Eratosthenis” çevresinde de devam ettiği saptanması ile ümidi ve iyimserliği artan şirket, topladığı yeni verilerin analizlerini perşembe günü tamamladı.

İkinci sondaja şubat ayına kadar başlaması beklenen şirketin ilgisinin daha çok ilk sondaj noktasının doğusuna, denizaltındaki “Eratosthenis” sıradağı yakınlarında yoğunlaştığına dikkat çekildi.

Gazete sözü edilen noktanın, ilk sondaj yaptığı bölgeden farklı ve ilk sondaj noktasının yaklaşık 30 kilometre doğusunda olduğunu yazdı.

Fileleftheros Gazetesi önümüzdeki aylarda sözde Rum “Münhasır Ekonomik Bölgesindeki sondaj faaliyetlerinin yoğunlaşacağını yazarken, İtalyan şirketinin de en az iki sondaj planladığını, duyurdu.