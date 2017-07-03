TOTAL: Sondaj çalışmalarını yapacak gemi 12 Temmuz'da Kıbrıs’ta olacak

Total şirketinin İtalyan enerji devi ENİ şirketi ile birlikte, Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB), 11. parselde Temmuz ayı içinde gerçekleştirilmesi programlanan sondaj çalışmalarının normal olarak ilerlediği açıklandı.

Kıbrıs TOTAL E&P Cyprus Genel Müdürü E&P Yves Grosjean, KHA’ya yaptığı açıklamada, sondaj çalışmalarını yapacak olan West Capella adlı geminin denize açıldığını ve 12 Temmuzda Kıbrıs’a ulaşmasının beklendiğini belirtti. Bu arada sondaj gemisi Kıbrıs’a varışından sonra, sondaj çalışmalarına başlamadan önce, bazı deneme çalışmalarında bulunacak.

Deneme ve kontrol çalışmaları bir haftadan az bir süre sürecek ve tamamlanır tamamlanmaz, 11. Parselin Onisiforu kaynağındaki normal sondaj çalışmalarına başlanacak. TOTAL Müdürüne göre, sondajın derinliğinin 1700 metre su derinliğiyle birlikte 3500 ile 4000 metre arasında değişmesi bekleniyor. Çalışmaların yaklaşık 2-3 ay sürmesinin , ön sonuçların önümüzdeki eylül ya da ekim ayında açıklanmasının beklendiği ve hemen ardından son sonuçlar için çalışmaların devam edeceği açıklandı.

Kıbrıs Cumhuriyetinin, 26/6’da (NAVTEX 240/17 ) denizcilere, 10 Temmuz – 15 Ekim 2017 tarihleri arasında, West Capella tarafından sondaj çalışmalarının gerçekleştirileceği bölge konusunda talimat verdiğini hatırlatmakta yarar var. TOTAL şirketi, 2015’te Mısır MEB’inde ve Kıbrıs’tan sadece 6 kilometre uzakta bulunan ve olumlu beklentilere neden olan, Zohr alanındaki keşfinden sonra, 11. Parselin dinamizmini yeniden değerlendirmeye karar verdi.