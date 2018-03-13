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Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı, ülkesi tarafından askere çağrıldı

Askerlik görevini yapmazsa hapis cezası alacak

13/03/2018

Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı, ülkesi tarafından askere çağrıldı
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İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-Min Son, ülkesi tarafından askere çağrıldı

Güney Kore'de zorunlu olan askerlik görevi iki yıl sürüyor. Heung-Min'in en az 21 ay askerlik yapması gerekiyor. Eğer Son askerlik görevini yapmazsa Güney Kore yasalarına göre hapis cezası alacak.

Tek şansı madalya

Güney Koreli Son'un askere gitmeyip kariyerine devam etmek içinse tek bir şansı bulunuyor. Olimpiyat veya Asya oyunlarında madalya kazanan futbolculara Güney Kore Hükümeti tarafından ayrıcalık sağlanıyor ve bu sporcular askerlikten muaf oluyor. Şu ana dek Son'un milli takımla aldığı bir madalya bulunmadığı için askerliğe çağrıldı. Ağustos ayında yapılacak Asya Oyunları'nda Güney Kore ile Son, madalya kazanabilirse; yıldız isim askerlikten muaf olmaya hak kazanacak.

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TAGS: Tottenham, güney kore
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