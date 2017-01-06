Toyota, WRC'ye geri dönüyor.





Toyota, 17 yılın ardından yeni aracıyla WRC'ye geri dönüyor.

Toyota, 2017 sezonunda ralli parkurlarında yarışacak yeni aracı Yaris WRC’yi tanıttı. Monte Carlo’da düzenlenecek yarışla başlayacak 2017 FIA Dünya Ralli Şampiyonası öncesinde, Toyota yarış takımı bir yıldan daha fazla süren test ve geliştirme çalışmalarıyla bu dev organizasyona hazırlandı.

Rallinin zirvesi olarak gösterilen WRC ile Toyota, yeni teknolojiler keşfetmeyi ve dünya çapında farklı yol koşullarında araçlarını kullanarak “daha iyi otomobiller” üretme felsefesine katkıda bulunmasını hedefliyor. Yeni jenerasyon Dünya Ralli Otomobillinin bir temsilcisi olan Yaris WRC, değişen yönetmeliklerle birlikte sporun en üst düzey otomobillerinden biri haline geldi.

1.6 litre turbo motorla donatılan Yaris WRC, 380 bg üretiyor ve karoserin üzerinde yer alan aerodinamik paketi sayesinde virajlarda daha yüksek hızlara çıkabiliyor. 19 Ocak’ta gerçekleştirilecek Monte Carlo Rallisi’yle yeniden parkurlara dönecek Toyota, Yaris WRC otomobillerde iki deneyimli pilotu yarıştıracak.

1. pilot olarak görev yapan Jari-Matti Latvala, 2002’den beri WRC’de yarışıyor. Kariyerinde 16 kez ralli kazanan ve üç kez de şampiyonayı ikinci tamamlayan Fin pilot, 169 yarışlık ralli deneyimine sahip. Takımın ikinci pilotu Juho Hanninen’in ise 43 WRC startı bulunuyor.

4 kez Dünya Şampiyonu olan efsanevi pilot Tommi Makinen’in önderliğinde başlayan projede, aynı zamanda kazanan bir yarış otomobili yapma arzusunda bulunan birçok deneyimli isim de yer alıyor. Monte Carlo’da başlayacak 2017 Dünya Ralli Şampiyonası, İsveç, Meksika, Arjantin, İtalya, İngiltere ve Avustralya Rallileri gibi birçok önemli organizasyona sahip. Bazı ralliler, karlı etaplardan oluşurken bazıları ise, asfalt veya toprak etaplardan oluşuyor. Zorlu koşullarla başa çıkacak Yaris WRC, aynı zamanda Toyota’nın binek otomobillerine de yol gösterecek.