Tozlu havaya dikkat
30/04/2017
Ülkemiz bugün ve yarın Ortadoğu’dan taşınan toz zerreciklerinin etkisi altında.
Toz zerreciklerinin yarattığı hava kirliliğinin yarın gece etkisini yitireceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Dairesi’nin internet sayfasında, son meteorolojik değerlendirmeler ışığında Ortadoğu’dan taşınan toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği yarattığı uyarısında bulunuldu.
Dün saat 17.00’den itibaren bölgede etkili olmaya başlayan toz zerreciklerinin yarın gece dağılacağı belirtildi.
Uyarıda, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.